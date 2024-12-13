Creador de Vídeos de Marketing Inmobiliario: Impulsa Tus Listados

Eleva tus listados de propiedades y recorridos virtuales. Usa nuestras plantillas y escenas profesionales para crear impresionantes vídeos de marketing inmobiliario que conviertan compradores.

Crea un dinámico vídeo de recorrido virtual de 60 segundos específicamente para potenciales compradores de viviendas, mostrando una propiedad recién listada con visuales brillantes y acogedores y música de fondo animada y sofisticada. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para resaltar características clave, haciendo que las "plantillas recién listadas" cobren vida realmente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente vídeo introductorio de 30 segundos para agentes inmobiliarios dirigido a clientes potenciales que buscan un profesional de confianza, con visuales limpios y profesionales y un tono seguro. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar la marca del agente de manera consistente, integrando su Kit de Marca único para un reconocimiento inmediato.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un auténtico vídeo testimonial de 45 segundos diseñado para tranquilizar a los clientes potenciales escépticos, capturando entrevistas genuinas y conmovedoras de clientes con música de fondo suave. Emplea la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la máxima accesibilidad y subrayar los "vídeos de calidad profesional" entregados por el agente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a compradores de vivienda por primera vez, desglosando una tendencia de mercado compleja usando animaciones atractivas y una narración clara. Aprovecha las atractivas plantillas y escenas de HeyGen para simplificar la información, transformando conceptos abstractos en "vídeos explicativos" fácilmente digeribles.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing Inmobiliario

Crea impresionantes vídeos inmobiliarios, desde presentaciones de listados cautivadoras hasta recorridos virtuales inmersivos, usando plantillas atractivas y potentes herramientas de edición. Eleva tu marketing de propiedades sin esfuerzo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo atractivas diseñadas específicamente para el sector inmobiliario, permitiéndote iniciar rápidamente tu proyecto. Nuestra plataforma ofrece diversas 'Plantillas y escenas' adaptadas a varias necesidades de marketing inmobiliario.
2
Step 2
Añade Tus Medios
Personaliza tu vídeo subiendo fácilmente tus fotos y clips de vídeo únicos de la propiedad, o aprovecha nuestro extenso 'Soporte de biblioteca de medios/stock'. Esto da vida a tus vídeos de listados con tu contenido específico.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Mejora el profesionalismo de tu vídeo usando 'Controles de marca (logo, colores)' para asegurar una identidad visual consistente. Integra tu Kit de Marca para alinearte con la imagen profesional de tu agencia en todas tus creaciones.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' para optimizarlo para varias plataformas. Descarga fácilmente tus vídeos de calidad profesional para compartirlos en redes sociales y otros canales, alcanzando una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

.

Desarrolla vídeos testimoniales convincentes para generar confianza y resaltar experiencias exitosas de clientes con tus servicios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de marketing inmobiliario?

La plataforma de vídeo impulsada por AI de HeyGen permite a los agentes inmobiliarios crear fácilmente vídeos de calidad profesional. Utiliza plantillas atractivas y funciones intuitivas de arrastrar y soltar para producir rápidamente vídeos de listados atractivos, recorridos virtuales o vídeos testimoniales.

¿Puedo personalizar mis vídeos inmobiliarios para que coincidan con mi marca?

¡Absolutamente! HeyGen permite la personalización completa de tus vídeos inmobiliarios, asegurando que se alineen perfectamente con tu marca. Incorpora tu Kit de Marca, añade medios personalizados y utiliza animaciones profesionales para crear vídeos de listados de propiedades únicos e impactantes.

¿Qué tipos de vídeos inmobiliarios puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, los agentes inmobiliarios pueden generar una amplia gama de vídeos de calidad profesional, incluyendo vídeos de listados dinámicos, recorridos virtuales, vídeos testimoniales atractivos y vídeos explicativos informativos. Estos son perfectos para plataformas de redes sociales como YouTube e Instagram para mejorar tus esfuerzos de marketing.

¿Cómo ayuda HeyGen a los agentes inmobiliarios a producir vídeos de calidad profesional de manera eficiente?

HeyGen es una plataforma de vídeo impulsada por AI diseñada para aumentar la eficiencia, permitiendo a los agentes inmobiliarios convertir rápidamente guiones en vídeos de calidad profesional con avatares de AI y generación de voz en off. Nuestro editor de vídeo en línea basado en la nube soporta subtítulos, música de fondo y fácil exportación de vídeos en HD para todas tus necesidades de marketing.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo