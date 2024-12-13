Generador de Vídeos de Introducción Inmobiliaria: Muestra Propiedades con Facilidad

Aumenta el compromiso con los listados inmobiliarios y los perfiles de agentes. Crea vídeos personalizados que cautivan a las audiencias usando los poderosos avatares de IA de HeyGen.

445/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un 'vídeo de perfil de agente' profesional de 45 segundos para mejorar la marca personal de un agente inmobiliario, dirigido a clientes que buscan representación confiable y experimentada. Este vídeo debe adoptar una estética visual pulida y accesible con una voz en off clara y segura, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentar al agente o guiar a los espectadores a través de su filosofía.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un acogedor 'Vídeo de Casa Abierta' de 60 segundos para promocionar una propiedad única, atrayendo a la comunidad local y a compradores potenciales. El estilo del vídeo debe ser cálido e informativo, con transiciones suaves entre habitaciones y música de fondo sutil y acogedora, e incorporar el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para enriquecer la narrativa con imágenes de estilo de vida.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una pieza nítida de 'generador de vídeo de introducción inmobiliaria' de 15 segundos para el canal de YouTube de una marca, destinada a captar nuevos espectadores de inmediato. Esta 'Introducción de YouTube' debe ser enérgica y estar marcada con cortes rápidos y una señal de audio memorable, aprovechando al máximo las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y consistente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Introducción Inmobiliaria

Crea vídeos de introducción inmobiliaria atractivos rápida y fácilmente con nuestra plataforma intuitiva, diseñada para cautivar a tu audiencia y mostrar propiedades con un toque profesional.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla Inmobiliaria
Elige entre nuestra diversa colección de plantillas de vídeos inmobiliarios, proporcionando una base profesional para tu introducción.
2
Step 2
Añade los Detalles de tu Propiedad
Integra fácilmente tus fotos personalizadas e información específica de la propiedad, asegurando que tu vídeo sea único y relevante.
3
Step 3
Genera Narración de IA
Mejora tu introducción con una narración clara y atractiva utilizando nuestra generación de voz en off de IA a partir de tu guion preparado.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Prepara tu vídeo para cualquier plataforma seleccionando las proporciones óptimas y exportando en alta calidad para múltiples formatos de vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes Inmobiliarios

.

Produce fácilmente vídeos de testimonios convincentes de clientes satisfechos para construir confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de marketing inmobiliario profesionales?

El creador de vídeos de IA de HeyGen para el sector inmobiliario permite a los agentes producir sin esfuerzo vídeos de marketing inmobiliario de alta calidad. Nuestra plataforma intuitiva aprovecha la asistencia de IA y las capacidades de texto a vídeo para transformar guiones en contenido visual atractivo rápidamente.

¿Ofrece HeyGen plantillas para diversas necesidades de vídeos inmobiliarios?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeos inmobiliarios, desde vídeos de listados hasta vídeos atractivos de casas abiertas y perfiles de agentes. Estas plantillas personalizables, combinadas con nuestro editor en línea, te ayudan a crear contenido de vídeo de marca de manera eficiente.

¿Puedo incorporar avatares de IA en mis vídeos promocionales inmobiliarios?

Absolutamente, HeyGen te permite integrar avatares de IA realistas en tu contenido de vídeo promocional inmobiliario, mejorando tu marca personal. Puedes personalizar estos avatares de IA y aprovechar la generación de voz en off para transmitir tu mensaje de manera efectiva.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos inmobiliarios para plataformas de redes sociales?

HeyGen está diseñado para ayudarte a crear vídeos inmobiliarios cautivadores optimizados para redes sociales, incluyendo YouTube Shorts e Instagram Reels. Nuestra plataforma ofrece redimensionamiento de relación de aspecto e integración de fotos personalizadas para asegurar que tu contenido luzca genial en todas partes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo