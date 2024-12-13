Creador de Vídeos Explicativos de Bienes Raíces: Vende Casas Más Rápido

Crea vídeos explicativos de bienes raíces que cautiven a los prospectos. Nuestra plataforma impulsada por IA convierte texto en vídeo sin esfuerzo, potenciando tus listados.

Para compradores de vivienda por primera vez, imagina un vídeo explicativo de bienes raíces de 45 segundos que desmitifique las complejidades de las cuentas de depósito en garantía. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y claro, mejorado con gráficos en movimiento atractivos, y beneficiarse de los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera autoritaria.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo de listado convincente de 30 segundos para potenciales compradores de vivienda, destacando las comodidades clave y el carácter único de una nueva propiedad. Su estética debe ser moderna y enérgica, complementada con una banda sonora profesional y superposiciones de texto dinámicas, fácilmente ensambladas utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo testimonial de 60 segundos diseñado para futuros clientes de bienes raíces, presentando a un vendedor genuinamente satisfecho compartiendo su exitosa experiencia. El audio debe transmitir sinceridad y confianza, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para una narración pulida que complemente los visuales auténticos.
Prompt de Ejemplo 3
Los agentes inmobiliarios que buscan fortalecer su marca en las redes sociales pueden crear un impactante vídeo explicativo animado de 15 segundos. Empleando un estilo visual vibrante con cortes rápidos y música de fondo contemporánea, los usuarios pueden aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar visuales atractivos y mantener la coherencia de la marca.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Explicativos de Bienes Raíces

Crea vídeos explicativos de bienes raíces atractivos con facilidad. Transforma listados de propiedades en presentaciones dinámicas y profesionales para cautivar a tu audiencia y mostrar cada detalle.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una diversa colección de plantillas de vídeo listas para usar, diseñadas para bienes raíces. Inicia tu proyecto con una escena profesionalmente estructurada que se alinee con la presentación de tu propiedad.
2
Step 2
Sube tu Contenido Multimedia
Añade fácilmente tus fotos y vídeos de la propiedad. Nuestro extenso soporte de biblioteca de medios/stock también te permite integrar recursos de stock de alta calidad para enriquecer tu vídeo explicativo.
3
Step 3
Genera Locuciones y Personaliza
Utiliza nuestra función de generación de locuciones para añadir una narración profesional a tu vídeo. Personaliza guiones, selecciona voces de IA y marca tu vídeo con tu logo y colores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo explicativo ajustando las proporciones para diferentes plataformas. Usa el redimensionamiento de proporciones y exportaciones para descargar tu vídeo en varios formatos, listo para compartir en redes sociales o en tu sitio web.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes Efectivamente

.

Desarrolla poderosos vídeos testimoniales que generen confianza y demuestren la satisfacción de los clientes con tus servicios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear un vídeo explicativo de bienes raíces convincente con HeyGen?

Aprovecha la plataforma impulsada por IA de HeyGen para producir rápidamente vídeos explicativos de bienes raíces profesionales. Utiliza nuestras extensas plantillas de vídeo y avatares de IA para mostrar propiedades y transmitir mensajes clave de manera efectiva para vídeos de listados o recorridos virtuales.

¿Qué hace de HeyGen un editor de vídeo en línea eficiente para profesionales de bienes raíces?

HeyGen simplifica la producción de vídeos con sus herramientas intuitivas de arrastrar y soltar y la funcionalidad de texto a vídeo desde guiones. Nuestra edición en la nube asegura un flujo de trabajo sin interrupciones, permitiéndote crear vídeos explicativos animados y contenido para redes sociales sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen ayudar a marcar mis vídeos de bienes raíces para un mensaje consistente?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en cada vídeo de bienes raíces. Esto asegura consistencia en tus vídeos testimoniales y todo el contenido de marketing.

¿Ofrece HeyGen locuciones profesionales y recursos de stock para contenido de bienes raíces?

Sí, HeyGen cuenta con generación avanzada de locuciones para añadir un toque profesional a tus vídeos de bienes raíces, junto con una rica biblioteca de medios y recursos de stock. Esto te permite crear vídeos de listados de alta calidad o recorridos virtuales sin necesidad de recursos externos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo