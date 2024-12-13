Domina la Formación con Nuestro Creador de Vídeos de Refuerzo de Preparación

Crea rápidamente vídeos de aprendizaje electrónico atractivos y contenido de formación corporativa con avatares de IA para mejorar la preparación de los empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los empleados actuales que necesitan entender una actualización crucial de procesos o una nueva función de software, elabora un vídeo de aprendizaje electrónico conciso de 60 segundos. Utiliza la potente capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para ofrecer contenido informativo y fácil de seguir, mejorado con texto en pantalla y gráficos modernos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo animado vibrante de 30 segundos para clientes potenciales, mostrando los beneficios de un nuevo servicio. Aprovecha las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para crear una narrativa visual dinámica que capture la atención, complementada con una voz en off enérgica, para generar interés en tus ofertas y optimizar tus esfuerzos de producción de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
¿Cómo entregarías un recordatorio de seguridad vital o una breve actualización de proyecto a los miembros del equipo interno? Considera generar un rápido vídeo de refuerzo de preparación de 20 segundos. Emplea la generación de Voz en off realista de HeyGen para transmitir un mensaje claro y autoritario en un formato de vídeo de cabeza parlante, asegurando comprensión y cumplimiento inmediatos.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Refuerzo de Preparación

Transforma tu contenido de formación en vídeos dinámicos de refuerzo de preparación con herramientas impulsadas por IA. Aumenta el compromiso y asegura que tu equipo esté siempre preparado.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza introduciendo tu contenido de formación o guion. Nuestra plataforma aprovecha la tecnología de Texto a vídeo desde guion para convertir tu texto en una narrativa visual, sentando las bases para tu efectivo vídeo de refuerzo de preparación.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para que actúe como tu presentador en pantalla. Un vídeo de cabeza parlante personalizado mejora la conexión y hace que tu contenido de aprendizaje electrónico sea más atractivo para los estudiantes.
3
Step 3
Añade Voz y Visuales
Da vida a tu guion con voces de sonido natural utilizando nuestra generación de Voz en off. Enriquece aún más tu vídeo añadiendo imágenes, vídeos o música de fondo relevantes de nuestra biblioteca de medios o tus propias cargas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación corporativa aplicando la marca, luego utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizarlo para cualquier plataforma. Distribuye tu convincente vídeo de refuerzo a tu equipo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Educativos Complejos

Utiliza el vídeo de IA para aclarar temas intrincados como los temas médicos, haciendo que la formación y educación especializada sean más accesibles y efectivas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso creativo para vídeos de formación?

HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos transformando guiones en vídeos animados dinámicos con avatares de IA realistas. Esto agiliza la producción de vídeos, permitiéndote centrarte en el contenido instructivo mientras HeyGen se encarga de la narrativa visual.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA efectivo para contenido de aprendizaje electrónico?

HeyGen destaca como generador de vídeos de IA para aprendizaje electrónico al combinar texto a voz avanzado con avatares de IA personalizables y plantillas predefinidas. Esto permite la creación rápida de vídeos de aprendizaje electrónico profesionales completos con subtítulos automáticos, haciendo el contenido accesible y atractivo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de cabeza parlante atractivos para formación corporativa?

Absolutamente, HeyGen está específicamente diseñado para generar vídeos de cabeza parlante de alta calidad para formación corporativa utilizando su amplia gama de avatares de IA. Puedes personalizar las voces en off y aplicar controles de marca, asegurando que tu creador de vídeos de formación produzca contenido consistente y profesional.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos para la incorporación de nuevos empleados?

HeyGen simplifica la producción de vídeos para la incorporación ofreciendo herramientas intuitivas como un grabador de pantalla y una robusta función de texto a vídeo, permitiéndote crear rápidamente vídeos explicativos. Esto permite la creación eficiente de vídeos de refuerzo de preparación, asegurando que los nuevos empleados sean introducidos efectivamente a la cultura y procesos de la empresa.

