Creador de Vídeos Online: Mejora tu Rendimiento de Preparación
Crea anuncios de marketing y vídeos explicativos atractivos sin esfuerzo utilizando los avatares de AI de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, destacando el lanzamiento de un nuevo producto. El vídeo debe presentar cortes rápidos, colores vibrantes y música de fondo animada, creando una sensación moderna y atractiva. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente tu mensaje de marketing en visuales atractivos, haciendo de este un editor de vídeo online efectivo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a educadores, formadores y creadores de contenido, ilustrando un proceso técnico complejo paso a paso. El enfoque visual debe ser claro y profesional, con grabaciones de pantalla y gráficos simples, apoyado por una voz en off amigable y articulada similar a la humana. Asegura la accesibilidad utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para todo el contenido hablado, haciendo que el tutorial de software de edición de vídeo sea comprensible y fácil de seguir.
Crea un vídeo de 30 segundos visualmente rico y experimental para artistas digitales, animadores y productores de vídeo freelance, explorando una nueva técnica de herramientas de gráficos en movimiento. Emplea visuales abstractos, transiciones fluidas y un diseño de sonido impactante para transmitir una sensación de innovación y creatividad. Integra sin problemas una poderosa y dramática voz de AI usando la función de generación de voz en off de HeyGen, añadiendo una capa extra de profundidad y profesionalismo a tu breve clip viral.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el compromiso y la retención en la formación con AI.
Mejora los programas de formación y mejora la retención de conocimientos en toda tu fuerza laboral con contenido de vídeo potenciado por AI.
Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo.
Produce más cursos educativos y amplía tu alcance a una audiencia global con la creación eficiente de vídeos AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI?
HeyGen es un avanzado creador de vídeos AI que simplifica la creación de contenido. Permite a los usuarios generar vídeos profesionales a partir de guiones de texto, aprovechando avatares de AI realistas y voces en off de alta calidad.
¿Qué herramientas avanzadas de edición de vídeo ofrece HeyGen para la personalización?
HeyGen proporciona herramientas de edición de vídeo completas, permitiendo a los usuarios añadir subtítulos y captions sin esfuerzo, aplicar superposiciones e incluso eliminar fondos de vídeo. También puedes personalizar vídeos con plantillas específicas de marca y ajustar las proporciones para diversos contenidos en redes sociales.
¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido atractivo para plataformas de redes sociales?
¡Absolutamente! HeyGen es ideal para generar contenido diverso para redes sociales, incluyendo clips virales cortos, vídeos de YouTube y Shorts, anuncios de marketing y vídeos explicativos. Su diseño intuitivo y plantillas lo convierten en un potente generador de vídeos promocionales.
¿Es HeyGen un creador de vídeos online accesible para la colaboración en equipo?
Sí, HeyGen funciona como un creador de vídeos completamente online, haciéndolo accesible desde cualquier lugar con almacenamiento en la nube. También soporta funciones de colaboración, facilitando la gestión de equipos y el intercambio de proyectos sin problemas.