Tu Guía Definitiva para Cambios de Tarifas con el Creador de Vídeos para el Éxito en Precios

Comunica claramente las tarifas por hora y los cambios de precios con plantillas y escenas dinámicas para actualizaciones profesionales.

Produce un vídeo profesional e informativo de 45 segundos dirigido a aspirantes a editores de vídeo freelance, explicando cómo establecer tarifas por hora competitivas de manera efectiva. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar factores clave como la demanda del mercado y la experiencia, acompañado de una generación de voz en off clara y un tono amigable y seguro para guiar a los espectadores a través de estrategias de precios justas.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una guía estructurada y atractiva de 60 segundos para nuevos negocios de edición de vídeo sobre cómo calcular los costos completos de los proyectos. Este vídeo debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para una presentación visual dinámica, convirtiendo un guion detallado en un vídeo que describa diferentes modelos de precios y ayude a los creadores a entender cuánto cobrar por diversos servicios de edición de vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo conciso y directo de 30 segundos para profesionales de vídeo de media carrera, aconsejándoles sobre cómo ajustar sus tarifas diarias en función de la experiencia y el nivel de habilidad. El vídeo contará con un estilo visual elegante y moderno utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para ilustrar el crecimiento, complementado con música profesional y una narración nítida, asegurando que la información crítica sea fácilmente digerible a través de subtítulos/captions integrados.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo y visualmente atractivo de 45 segundos dirigido a clientes o empresas que encargan contenido de vídeo, detallando los diversos componentes que influyen en los costos generales de producción de vídeo, como la ubicación geográfica. Emplea una voz calmada y autoritaria generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, con contenido formateado para facilitar el intercambio en plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones para aclarar estructuras de precios complejas.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Cambios de Tarifas

Crea vídeos claros y concisos para informar a tus clientes sobre nuevas tarifas sin esfuerzo, asegurando una comunicación transparente y transiciones suaves.

1
Step 1
Crea tu Guion de Cambio de Tarifas
Comienza delineando tu nueva estructura de tarifas y explicaciones. Pega tu guion en HeyGen para generar instantáneamente una voz en off profesional para tu guía de vídeo, detallando tus servicios de edición de vídeo actualizados.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla Visual
Explora nuestra diversa biblioteca de plantillas y escenas para encontrar el fondo perfecto para tu anuncio de cambio de tarifas. Aplica el logo y los colores de tu marca utilizando nuestros controles de personalización para mantener la consistencia y profesionalismo en torno a tus tarifas de editor de vídeo.
3
Step 3
Añade un Presentador AI
Mejora el compromiso eligiendo un avatar de AI para presentar tus cambios de tarifas. Nuestro creador de vídeos AI te permite seleccionar entre una variedad de avatares diversos, aportando un toque humano a tu importante mensaje.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Guía
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos o captions para accesibilidad. Luego, exporta tu guía clara y profesional en varios formatos de relación de aspecto, lista para informar a los clientes sobre nuevas tarifas por hora o costos de proyectos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promociona Servicios Actualizados

.

Crea anuncios atractivos para mostrar nuevas ofertas de servicios de edición de vídeo y explica de manera transparente las tarifas por hora actualizadas y su valor.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo impacta HeyGen en los costos típicos de producción de vídeo y las tarifas de los editores de vídeo?

El creador de vídeos AI de HeyGen simplifica significativamente la creación de contenido, reduciendo la necesidad de servicios tradicionales extensos de edición de vídeo. Al aprovechar los avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo, las empresas pueden gestionar los costos de los proyectos de manera más eficiente y asignar recursos a otras áreas.

¿Qué tipo de servicios de edición de vídeo puede reemplazar o mejorar HeyGen?

La potente plataforma de HeyGen automatiza muchos aspectos de la producción de vídeo, desde la generación de voces en off y subtítulos hasta la creación de vídeos completos a partir de guiones. Esto permite a los usuarios producir contenido digital de alta calidad sin las complejidades tradicionales de postproducción, mejorando su producción creativa.

¿Puede HeyGen producir contenido digital profesional adecuado para redes sociales?

Absolutamente. HeyGen ofrece herramientas robustas como el cambio de relación de aspecto, la personalización de marca y una biblioteca de medios para asegurar que tu contenido digital esté perfectamente adaptado para diversas plataformas de redes sociales. Los usuarios pueden crear vídeos atractivos de manera rápida y eficiente con nuestros avatares de AI y capacidades de texto a vídeo.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos AI efectivo para diversas necesidades?

HeyGen se destaca al ofrecer un conjunto completo de características, incluyendo avatares de AI personalizables, conversión inteligente de texto a vídeo y plantillas extensas. Estas capacidades permiten a los usuarios crear una amplia gama de vídeos profesionales sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

