Generador Rápido de Vídeos de Formación para Equipos de L&D

Acelera la incorporación de empleados y la habilitación de ventas transformando guiones en vídeos profesionales con avatares de IA.

Desarrolla un vídeo de formación de 90 segundos para equipos de L&D que ilustre una función compleja de software, utilizando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para generar una explicación detallada, complementada por una voz en off de IA profesional y clara que guíe al aprendiz a través de cada paso con precisión.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de bienvenida de 1 minuto para nuevos empleados, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar la cultura de la empresa y las políticas clave en un tono amigable y acogedor, mejorado por plantillas y escenas visualmente estructuradas que hacen que la información sea fácil de digerir.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de habilitación de ventas de 2 minutos dirigido a equipos de ventas globales, demostrando una nueva característica del producto con visuales dinámicos e informativos, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer soporte multilingüe y subtítulos/captions para una accesibilidad universal en diversos contextos lingüísticos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo rápido y conciso de 45 segundos que muestre una actualización reciente del producto para partes interesadas internas y equipos de marketing, incorporando metraje moderno y visualmente rico de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, y asegurando una visualización óptima en todas las plataformas con redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador Rápido de Vídeos de Formación

Produce rápidamente vídeos de formación atractivos con IA. Optimiza tus esfuerzos de L&D y empodera a tu equipo con contenido profesional listo para compartir.

1
Step 1
Crea tu Guión
Comienza escribiendo o pegando el guión de tu vídeo de formación. Aprovecha las capacidades del generador de vídeo de IA para transformar tu texto en escenas atractivas rápidamente.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Plantilla
Mejora tu vídeo con un avatar de IA profesional y selecciona entre varias plantillas para adaptarse a tu marca y mensaje, haciendo que tus vídeos de formación sean visualmente atractivos.
3
Step 3
Personaliza Voz e Idioma
Añade voces en off de IA con sonido natural en múltiples idiomas, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles y resuenen con diversas audiencias globales.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo, añade subtítulos automáticos para accesibilidad y exporta en la relación de aspecto deseada, listo para entregar vídeos de formación impactantes a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

Genera rápidamente clips de vídeo cortos e impactantes para anuncios internos, lecciones rápidas o módulos de microaprendizaje para apoyar la formación continua de empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para equipos de L&D?

HeyGen permite a los equipos de L&D generar vídeos de formación de alta calidad rápidamente utilizando avatares de IA realistas y voces en off de IA. Nuestra avanzada tecnología de texto a voz admite más de 140 idiomas, facilitando el soporte multilingüe para diversas fuerzas laborales globales.

¿Puede HeyGen soportar la personalización y el branding para contenido de incorporación personalizado?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables y controles de branding, incluyendo la integración de logotipos y colores, para crear vídeos de incorporación impactantes y personalizados. También puedes añadir subtítulos para mejorar la accesibilidad.

¿Qué herramientas de vídeo de IA ofrece HeyGen para la creación rápida de vídeos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que ofrece potentes herramientas de vídeo de IA como texto a vídeo desde guión, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos digitales con avatares atractivos en minutos. Optimiza todo el proceso de producción de vídeo, completo con generación de voz en off y redimensionamiento de relación de aspecto.

¿Cómo puede HeyGen mejorar las iniciativas de incorporación de empleados y habilitación de ventas?

HeyGen permite la producción rápida de vídeos digitales con avatares atractivos, perfectos para una incorporación de empleados consistente y una habilitación de ventas efectiva. Su interfaz intuitiva permite a los equipos de L&D crear contenido impactante rápidamente sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo, utilizando una rica biblioteca de medios y activos de stock.

