Generador Rápido de Vídeos de Formación para Equipos de L&D
Acelera la incorporación de empleados y la habilitación de ventas transformando guiones en vídeos profesionales con avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de bienvenida de 1 minuto para nuevos empleados, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar la cultura de la empresa y las políticas clave en un tono amigable y acogedor, mejorado por plantillas y escenas visualmente estructuradas que hacen que la información sea fácil de digerir.
Produce un vídeo de habilitación de ventas de 2 minutos dirigido a equipos de ventas globales, demostrando una nueva característica del producto con visuales dinámicos e informativos, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer soporte multilingüe y subtítulos/captions para una accesibilidad universal en diversos contextos lingüísticos.
Crea un vídeo rápido y conciso de 45 segundos que muestre una actualización reciente del producto para partes interesadas internas y equipos de marketing, incorporando metraje moderno y visualmente rico de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, y asegurando una visualización óptima en todas las plataformas con redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo.
Empodera a los equipos de L&D para desarrollar y distribuir rápidamente diversos cursos de formación, alcanzando eficientemente a una audiencia global con vídeos de IA.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA.
Utiliza herramientas de vídeo de IA para producir contenido de formación dinámico y personalizado, mejorando significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para equipos de L&D?
HeyGen permite a los equipos de L&D generar vídeos de formación de alta calidad rápidamente utilizando avatares de IA realistas y voces en off de IA. Nuestra avanzada tecnología de texto a voz admite más de 140 idiomas, facilitando el soporte multilingüe para diversas fuerzas laborales globales.
¿Puede HeyGen soportar la personalización y el branding para contenido de incorporación personalizado?
Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables y controles de branding, incluyendo la integración de logotipos y colores, para crear vídeos de incorporación impactantes y personalizados. También puedes añadir subtítulos para mejorar la accesibilidad.
¿Qué herramientas de vídeo de IA ofrece HeyGen para la creación rápida de vídeos?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que ofrece potentes herramientas de vídeo de IA como texto a vídeo desde guión, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos digitales con avatares atractivos en minutos. Optimiza todo el proceso de producción de vídeo, completo con generación de voz en off y redimensionamiento de relación de aspecto.
¿Cómo puede HeyGen mejorar las iniciativas de incorporación de empleados y habilitación de ventas?
HeyGen permite la producción rápida de vídeos digitales con avatares atractivos, perfectos para una incorporación de empleados consistente y una habilitación de ventas efectiva. Su interfaz intuitiva permite a los equipos de L&D crear contenido impactante rápidamente sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo, utilizando una rica biblioteca de medios y activos de stock.