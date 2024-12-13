Mejora la Atención al Paciente con un Creador de Vídeos de Caminos de Mejora de Calidad

Mejora la comprensión del paciente y fomenta mejores resultados con vídeos atractivos creados usando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos para profesionales de la salud y nuevo personal en formación, describiendo un nuevo protocolo de mejora de calidad. El estilo visual debe ser profesional y limpio, incorporando gráficos animados y una narración autoritaria generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, todo ambientado con un fondo instrumental informativo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para potenciales pacientes y el público en general, mostrando el compromiso inquebrantable de una instalación de salud con la mejora de calidad y la atención centrada en el paciente. Utiliza la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para crear narrativas atractivas, combinando música motivadora con cortes rápidos y testimonios convincentes (simulados a través de avatares) para generar confianza.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de comunicación interna conciso de 30 segundos dirigido a la administración del hospital y jefes de departamento, presentando una nueva iniciativa de mejora de calidad centrada en la optimización de procesos. Este vídeo empleará una estética visual moderna de estilo infográfico con una narración directa, transmitiendo eficiencia y progreso, utilizando eficazmente las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Caminos de Mejora de Calidad

Crea eficientemente vídeos atractivos de caminos de mejora de calidad para la salud, asegurando claridad e impacto con nuestro generador de vídeos de IA.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo tu guion de mejora de calidad o eligiendo entre nuestras plantillas de vídeo profesionales para delinear tu contenido rápidamente.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA y Voz
Selecciona un avatar de IA que mejor represente tu mensaje y personaliza la voz en off para ofrecer instrucciones claras y consistentes.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Mejora tu vídeo con los controles de marca de tu organización e incorpora visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Nuestra plataforma facilita la Generación de Vídeo de Extremo a Extremo, compilando tu guion, visuales y voz en off en un vídeo pulido listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva el Compromiso en la Formación de Salud

Utiliza vídeos potenciados por IA para hacer que los módulos de formación en salud sean más interactivos y atractivos, llevando a tasas de retención más altas entre el personal médico y los profesionales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción creativa de vídeos de salud?

HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente vídeos de salud atractivos utilizando avatares de IA y una vasta biblioteca de plantillas de vídeo. Su motor creativo agiliza el proceso de creación de vídeos, transformando guiones en contenido visual atractivo para diversas iniciativas de aprendizaje y comunicación.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para desarrollar vídeos educativos para pacientes?

HeyGen proporciona una potente funcionalidad de generación de texto a vídeo desde guion, permitiendo la rápida creación de vídeos educativos para pacientes. Los usuarios pueden seleccionar entre avatares de IA profesionales y generar voces en off precisas para asegurar una comunicación clara y una mejor comprensión del paciente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos explicativos con marca para prácticas médicas?

Absolutamente. HeyGen cuenta con controles de personalización de marca, permitiendo la integración fluida de logotipos y colores de marca en vídeos explicativos y de marketing de salud. Esto asegura presentaciones médicas consistentes y profesionales que generan confianza y refuerzan la identidad de tu marca.

¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües para audiencias diversas en el ámbito de la salud?

Sí, HeyGen admite capacidades multilingües a través de su generación de voces en off y subtítulos automáticos. Esto permite a los profesionales de la salud crear vídeos inclusivos de comprensión del paciente que efectivamente alcanzan a una audiencia más amplia, mejorando las iniciativas de aprendizaje y comunicación.

