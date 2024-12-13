Crea un vídeo instructivo de 1 minuto para nuevos miembros del equipo de QA, dirigido a equipos de L&D, que simplifique procedimientos complejos de QA para actualizaciones de software, demostrando pasos clave con un estilo visual limpio y profesional y una voz en off de IA clara y calmada. Este vídeo debe resaltar cómo la capacidad de texto a vídeo de HeyGen permite una entrega rápida de contenido y una incorporación eficiente de empleados.

Generar Vídeo