Creador de Vídeos con Propósito: Crea Vídeos Atractivos Fácilmente

Produce rápidamente vídeos de aspecto profesional con avatares de IA, transformando tu guion en visuales atractivos sin actores.

Crea un vibrante vídeo de 30 segundos para redes sociales diseñado para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital que buscan generar contenido atractivo rápidamente. Este creador de vídeos en línea debe mostrar transiciones dinámicas y una voz en off amigable y profesional, destacando lo fácil que es personalizar contenido usando los extensos "Plantillas y escenas" de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un elegante vídeo de lanzamiento de producto de 45 segundos dirigido a startups tecnológicas y gerentes de producto ansiosos por mostrar innovación con un vídeo de alta calidad. El estilo visual debe ser moderno y limpio, centrado en demostraciones de productos, narrado por un avatar de IA atractivo para transmitir profesionalismo y tecnología de vanguardia, una oferta central de los "Avatares de IA" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una pieza de marketing en vídeo convincente de 60 segundos dirigida a profesionales del marketing y creadores de contenido, enfatizando la accesibilidad y el impacto. Este vídeo debe emplear una estética profesional y limpia con visuales atractivos, complementado por "Subtítulos/captions" precisos para asegurar un amplio alcance y comprensión, utilizando la robusta función de "Subtítulos/captions" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un tutorial informativo de 30 segundos de "creador de vídeos con propósito", adaptado para usuarios de software y clientes potenciales, explicando una característica clave dentro de la plataforma. El estilo visual debe ser directo y basado en capturas de pantalla, con una voz en off concisa generada fácilmente a partir de un guion, mostrando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para crear una demostración de "creador de vídeos" pulida e instructiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de HeyGen

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos atractivos con las herramientas intuitivas de HeyGen, diseñadas para simplificar la creación y ofrecer resultados pulidos.

1
Step 1
Crea Tu Base
Comienza convirtiendo fácilmente tu guion de texto en un vídeo usando el potente creador de vídeos con IA de HeyGen, o empieza con un lienzo en blanco.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Escenas
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo y escenas atractivas para construir rápidamente la estructura visual y el flujo de tu vídeo.
3
Step 3
Añade un Toque Profesional
Integra voces en off profesionales y genera subtítulos/captions precisos para asegurar que tu mensaje sea claro e impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte Sin Problemas
Una vez completado, exporta tu vídeo de alta calidad en el formato de aspecto ideal, listo para compartir en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y Educación Mejoradas

.

Aumenta el compromiso en la formación y la retención del conocimiento usando vídeos potenciados por IA, haciendo el aprendizaje más dinámico y efectivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para proyectos creativos?

HeyGen es un creador de vídeos con IA intuitivo que te permite crear contenido de vídeo fácilmente. Aprovecha nuestro potente creador de vídeos en línea, incluyendo avatares de IA y texto a vídeo desde guion, para dar vida a tu visión creativa de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos de alta calidad con branding personalizado?

Absolutamente, HeyGen te permite producir contenido de vídeo de alta calidad con facilidad. Nuestra plataforma incluye opciones de branding personalizado, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca para asegurar un aspecto pulido y profesional para todas tus necesidades de marketing en vídeo.

¿Qué recursos creativos están disponibles dentro de HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen ofrece una extensa biblioteca de medios de stock y una variedad de plantillas de vídeo para impulsar tus proyectos creativos. Puedes seleccionar fácilmente entre escenas y elementos de diseño para crear contenido de vídeo que destaque.

¿Ofrece HeyGen soluciones para voces en off profesionales y texto a voz?

Sí, HeyGen cuenta con avanzadas capacidades de generación de voces en off y texto a voz. Esto te permite añadir voces en off profesionales a tus vídeos, asegurando una comunicación clara y un audio atractivo para tu audiencia.

