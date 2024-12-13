Creador de Vídeos para Transporte Público: Crea Actualizaciones Atractivas Rápidamente

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales de actualizaciones de transporte utilizando los avatares de IA de HeyGen.

Crea un vídeo explicativo de 90 segundos para administradores de redes de transporte público, demostrando el uso óptimo del nuevo software de enrutamiento. Este vídeo debe presentar un estilo visual profesional y técnico con gráficos limpios y una voz en off autoritaria generada fácilmente a partir de un guion utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para explicar características complejas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una guía animada de 45 segundos dirigida al personal operativo de transporte público, mostrando un nuevo protocolo de seguridad para evacuaciones de emergencia. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente el vídeo, complementado con subtítulos claros para accesibilidad en entornos ruidosos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de incorporación de 2 minutos para el nuevo personal técnico en mantenimiento de transporte público, detallando las comprobaciones esenciales del equipo. El vídeo debe emplear un avatar de IA amigable para presentar la información claramente, utilizando la generación de Voz en off de HeyGen para una narración consistente, manteniendo un estilo visual enfocado e instructivo en todo momento.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de demostración de 60 segundos para equipos de soporte técnico interno, ilustrando las funcionalidades del backend de un nuevo sistema de tickets. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con grabaciones de pantalla mejoradas con medios de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, asegurando claridad y un flujo fácil de seguir para los administradores del sistema.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Transporte Público

Crea rápidamente vídeos atractivos de actualizaciones de transporte público con las herramientas intuitivas de IA de HeyGen, asegurando una comunicación clara para tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tu guion de actualización de transporte público directamente en HeyGen. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convierte instantáneamente tu texto en un guion gráfico visual, estableciendo la base para tu mensaje.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA para ser tu presentador en pantalla. Combínalos con una voz en off de IA adecuada para entregar profesionalmente tus actualizaciones de transporte.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Personaliza tu vídeo con la apariencia y sensación de tu organización. Utiliza los controles de marca de HeyGen para añadir tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas para una identidad visual coherente.
4
Step 4
Genera y Comparte
Finaliza tu vídeo con subtítulos automáticos para accesibilidad. Una vez pulido, genera y comparte fácilmente tus actualizaciones críticas de transporte público en todos tus canales de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Capacitación de Personal Simplificada

.

Mejora la capacitación de empleados para el personal de transporte público con vídeos instructivos atractivos impulsados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales con IA?

HeyGen utiliza avanzados "avatares de IA" y un robusto "editor de vídeo" para agilizar la producción de vídeos. Los usuarios pueden generar contenido de alta calidad simplemente introduciendo texto, convirtiendo a HeyGen en un eficiente "agente de vídeo de IA" para diversas necesidades.

¿Puede HeyGen crear vídeos consistentes de actualizaciones de transporte para el transporte público?

Absolutamente, HeyGen es un "creador de vídeos de transporte público" ideal, ofreciendo "plantillas" y fuertes "controles de marca" para mantener una apariencia uniforme. Puedes producir fácilmente "Vídeos de Actualización de Transporte" frecuentes para "actualizaciones en redes sociales" y comunicación con pasajeros.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para transformar guiones en vídeos?

HeyGen sobresale en la conversión de "Texto a vídeo desde guion", permitiéndote transformar contenido escrito en vídeos atractivos sin problemas. También proporciona "subtítulos" automáticos y "voces en off de IA" realistas para mejorar la accesibilidad y profesionalismo.

¿Es HeyGen adecuado para producir vídeos explicativos atractivos sin experiencia extensa en edición de vídeo?

Sí, la interfaz intuitiva de HeyGen lo convierte en una excelente herramienta de "vídeos explicativos" para usuarios de todos los niveles de habilidad. Su editor de arrastrar y soltar simplifica el proceso de creación, permitiéndote centrarte en tu mensaje en lugar de en funcionalidades complejas del "editor de vídeo".

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo