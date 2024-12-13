Creador de Vídeos para el Desarrollo de Sistemas Públicos: Crea Vídeos Impactantes

Convierte documentos de políticas e informes técnicos en vídeos de servicio público atractivos y accesibles con facilidad utilizando texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing dinámico de 30 segundos para organizaciones del sector público, demostrando cómo un creador de vídeos como HeyGen puede elevar su alcance para nuevas iniciativas. Dirigido a equipos de marketing, el vídeo debe ser visualmente atractivo y moderno, con música de fondo animada y avatares profesionales de IA creados sin esfuerzo, utilizando los avatares de IA de HeyGen y Plantillas y escenas para un aspecto pulido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo cálido y accesible de 60 segundos diseñado para informar al público en general y a los miembros de la comunidad sobre un nuevo servicio público, enfatizando la facilidad de acceso y los beneficios, demostrando el poder de una plataforma versátil de creación de vídeos. Este ejemplo de creador de vídeos para el desarrollo de sistemas públicos debe ser visualmente rico, utilizando diversos medios de archivo de la biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen, e incluir subtítulos claros para asegurar una comprensión amplia.
Prompt de Ejemplo 3
Ilustra la eficiencia de utilizar herramientas de vídeo de IA en un vídeo de formación de 50 segundos para departamentos de formación del sector público y RRHH, centrándose en la incorporación de empleados a nuevos sistemas internos. El estilo visual y de audio debe ser instructivo, limpio y paso a paso, impulsado por una voz de IA tranquilizadora y ayudas visuales claras, construido de manera efectiva utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para agilizar la creación de contenido.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos para el Desarrollo de Sistemas Públicos

Crea eficientemente vídeos explicativos y de formación impactantes para proyectos de desarrollo de sistemas públicos utilizando herramientas avanzadas de IA y un flujo de trabajo optimizado.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando tu guion preparado directamente en la plataforma, aprovechando la función de texto a vídeo desde el guion para dar vida instantáneamente a tu contenido de desarrollo de sistemas públicos.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA profesional para articular tu mensaje de desarrollo de sistemas públicos. Personaliza su apariencia y voz para asegurar que tu vídeo se alinee con el tono de tu proyecto.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Integra tus controles de marca específicos, incluyendo logotipos y colores de marca, para asegurar que tu vídeo de desarrollo de sistemas públicos sea instantáneamente reconocible y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de desarrollo de sistemas públicos y añade subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y alcanzar una audiencia más amplia, asegurando que tu mensaje sea claramente entendido.

Casos de Uso

Aclara Detalles Complejos del Sistema

Desglosa conceptos intrincados de desarrollo de sistemas públicos en vídeos simples y comprensibles, mejorando la comprensión para audiencias diversas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos increíbles para diversos propósitos, incluyendo vídeos de marketing, vídeos explicativos y vídeos de formación. Su plataforma intuitiva de creación de vídeos ofrece una amplia selección de plantillas de vídeo y avatares de IA personalizables para dar vida a tu visión creativa.

¿Qué hace de HeyGen un líder en creación de vídeos con IA?

HeyGen se destaca como un potente creador de vídeos con IA al aprovechar capacidades avanzadas de IA como texto a vídeo desde el guion y texto a voz realista de IA. Los usuarios pueden generar fácilmente vídeos profesionales con avatares de IA personalizados utilizando un editor de arrastrar y soltar.

¿Puedo personalizar vídeos para mantener la identidad de mi marca con HeyGen?

Sí, HeyGen asegura que puedes crear vídeos alineados con tu marca con amplias opciones de personalización. La plataforma de creación de vídeos ofrece controles de marca para incorporar tu logo y colores, asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca utilizando plantillas de vídeo personalizables.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos a través de su plataforma unificada de vídeos con IA, ofreciendo potentes herramientas de vídeo con IA. Funciones como subtítulos automáticos, generación instantánea de voz en off y una completa biblioteca de medios de archivo permiten una creación de vídeos sin esfuerzo.

