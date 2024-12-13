Generador de Explicativos de Servicios Públicos: Vídeo Simplificado con IA
Crea rápidamente vídeos de comunicación pública y formación impactantes para el sector público con avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un módulo de formación de 2 minutos para empleados del sector público sobre los protocolos actualizados de privacidad de datos, con texto y gráficos claros y concisos en pantalla y una voz neutral y autoritaria, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para agilizar la creación de contenido.
Produce un anuncio de servicio público (PSA) de 60 segundos que fomente la participación comunitaria en iniciativas de limpieza de vecindarios, dirigido a miembros de la comunidad y familias, adoptando un estilo visual alegre, positivo y atractivo con un tono de audio alentador, personalizando una de las plantillas y escenas predefinidas de HeyGen.
Crea un vídeo de comunicación pública de 45 segundos para informar a los ciudadanos sobre los cambios recientes en las rutas de transporte público, dirigido a todos los interesados en las políticas, empleando un estilo visual directo, moderno y fácilmente comprensible con una voz clara y articulada, asegurando una amplia accesibilidad a través del redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la Formación en el Sector Público.
Mejora el compromiso y la retención del aprendizaje en los programas de formación del sector público utilizando vídeos explicativos generados por IA.
Produce Anuncios de Servicio Público.
Crea rápidamente anuncios de servicio público convincentes y clips explicativos para una comunicación pública amplia y efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen el proceso técnico de generar vídeos explicativos a partir de un guion?
HeyGen simplifica el flujo de trabajo técnico de "texto a vídeo desde guion" permitiendo a los usuarios introducir texto directamente, que nuestra avanzada "plataforma de creación de vídeos con IA" convierte en atractivos "vídeos explicativos". Esto agiliza el proceso de producción, haciendo de HeyGen un eficiente "Creador de Vídeos Explicativos con IA".
¿Qué capacidades técnicas avanzadas ofrece HeyGen para crear avatares de IA?
HeyGen ofrece capacidades técnicas robustas para crear "avatares de IA" altamente realistas que pueden transmitir su mensaje con expresiones naturales y sincronización labial. Estos avatares se integran perfectamente con nuestra función de "generación de voz en off", dando vida a los guiones para diversas necesidades de comunicación.
¿Puede HeyGen producir automáticamente subtítulos y voces en off para vídeos de comunicación pública?
Sí, HeyGen cuenta con generación automática de "subtítulos/captions" para mejorar la accesibilidad y el alcance de su contenido de "comunicación pública". Junto con la avanzada "generación de voz en off", HeyGen asegura que sus mensajes sean claros y ampliamente comprendidos sin esfuerzo manual.
¿Cómo apoya HeyGen la rápida creación de vídeos para Anuncios de Servicio Público?
HeyGen acelera significativamente la "creación de vídeos" para "Anuncios de Servicio Público" a través de su intuitiva "funcionalidad de arrastrar y soltar" y su extensa biblioteca de "plantillas" profesionales. Esto permite a los usuarios producir rápidamente contenido convincente para mensajes públicos críticos.