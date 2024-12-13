Generador de Explicativos de Servicios Públicos: Vídeo Simplificado con IA

Crea rápidamente vídeos de comunicación pública y formación impactantes para el sector público con avatares de IA.

Diseña un vídeo explicativo de 90 segundos que demuestre el nuevo portal en línea para servicios gubernamentales locales, dirigido a nuevos residentes y al público en general, utilizando un estilo visual limpio y profesional con una voz en off amigable e informativa de un avatar de IA, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para una presentación dinámica.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un módulo de formación de 2 minutos para empleados del sector público sobre los protocolos actualizados de privacidad de datos, con texto y gráficos claros y concisos en pantalla y una voz neutral y autoritaria, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para agilizar la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de servicio público (PSA) de 60 segundos que fomente la participación comunitaria en iniciativas de limpieza de vecindarios, dirigido a miembros de la comunidad y familias, adoptando un estilo visual alegre, positivo y atractivo con un tono de audio alentador, personalizando una de las plantillas y escenas predefinidas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de comunicación pública de 45 segundos para informar a los ciudadanos sobre los cambios recientes en las rutas de transporte público, dirigido a todos los interesados en las políticas, empleando un estilo visual directo, moderno y fácilmente comprensible con una voz clara y articulada, asegurando una amplia accesibilidad a través del redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicativos de Servicios Públicos

Produzca rápidamente explicativos de servicios públicos claros e impactantes con IA, transformando información compleja en contenido de vídeo atractivo para su audiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando o escribiendo tu mensaje de servicio público en el editor de texto a vídeo desde guion. Nuestra IA analizará tu contenido para prepararlo para la generación de vídeo.
2
Step 2
Elige tu Avatar
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje. También puedes personalizar su apariencia y gestos para que coincidan con tu estilo de comunicación pública.
3
Step 3
Añade Voz en Off
Mejora tu vídeo con generación de voz en off profesional en múltiples idiomas. También puedes ajustar el tono y la velocidad para lograr una claridad e impacto óptimos.
4
Step 4
Exporta tu Explicativo
Finaliza tus explicativos atractivos y expórtalos en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Comparte eficientemente tus anuncios de servicio público cruciales con tu comunidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Explica Servicios Públicos Complejos

Simplifica servicios públicos y políticas complejas en vídeos explicativos claros y atractivos generados por IA para los ciudadanos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen el proceso técnico de generar vídeos explicativos a partir de un guion?

HeyGen simplifica el flujo de trabajo técnico de "texto a vídeo desde guion" permitiendo a los usuarios introducir texto directamente, que nuestra avanzada "plataforma de creación de vídeos con IA" convierte en atractivos "vídeos explicativos". Esto agiliza el proceso de producción, haciendo de HeyGen un eficiente "Creador de Vídeos Explicativos con IA".

¿Qué capacidades técnicas avanzadas ofrece HeyGen para crear avatares de IA?

HeyGen ofrece capacidades técnicas robustas para crear "avatares de IA" altamente realistas que pueden transmitir su mensaje con expresiones naturales y sincronización labial. Estos avatares se integran perfectamente con nuestra función de "generación de voz en off", dando vida a los guiones para diversas necesidades de comunicación.

¿Puede HeyGen producir automáticamente subtítulos y voces en off para vídeos de comunicación pública?

Sí, HeyGen cuenta con generación automática de "subtítulos/captions" para mejorar la accesibilidad y el alcance de su contenido de "comunicación pública". Junto con la avanzada "generación de voz en off", HeyGen asegura que sus mensajes sean claros y ampliamente comprendidos sin esfuerzo manual.

¿Cómo apoya HeyGen la rápida creación de vídeos para Anuncios de Servicio Público?

HeyGen acelera significativamente la "creación de vídeos" para "Anuncios de Servicio Público" a través de su intuitiva "funcionalidad de arrastrar y soltar" y su extensa biblioteca de "plantillas" profesionales. Esto permite a los usuarios producir rápidamente contenido convincente para mensajes públicos críticos.

