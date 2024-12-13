Creador de Videos de Servicio Público: Crea Anuncios Impactantes

Diseña poderosos videos de servicio público que resuenen; genera fácilmente narraciones de alta calidad para cautivar a tu audiencia e impulsar el cambio.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video atractivo de 45 segundos para animar a los miembros de la comunidad local a participar en una iniciativa de limpieza del vecindario. Este segmento del creador de videos de servicio público debe presentar visuales brillantes e inspiradores y una narración urgente pero esperanzadora generada a través de la función de generación de voz de HeyGen, detallando claramente las fechas, horarios e impacto de la participación comunitaria. El estilo visual debe ser limpio y motivador, incitando a la acción directa.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un video informativo de 60 segundos para niños y sus padres sobre la seguridad vial básica para peatones, destacando peligros comunes y prácticas seguras. El estilo visual debe ser claro, animado y amigable, acompañado de una narración informativa y calmada. Asegúrate de que todos los consejos de seguridad críticos sean fácilmente accesibles para una audiencia diversa utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para una comprensión clara.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video de campaña de concienciación social de 30 segundos para usuarios de redes sociales y educadores, enfatizando la importancia crítica de la alfabetización digital en el mundo actual. Emplea gráficos modernos y limpios con superposiciones de texto impactantes, siguiendo una plantilla de la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen. El audio debe ser una narración concisa y autoritaria, haciendo que el contenido sea fácilmente digerible y compartible.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Videos de Servicio Público

Crea sin esfuerzo anuncios de servicio público impactantes con las herramientas de AI de HeyGen, convirtiendo tu mensaje en contenido de video convincente en minutos.

Step 1
Elige Tu Base
Comienza seleccionando una plantilla de video profesionalmente diseñada de nuestra extensa biblioteca, o empieza con un lienzo en blanco para adaptar tu anuncio de servicio público a tu mensaje específico.
Step 2
Pega Tu Guión
Introduce tu guión directamente en la función de texto a video desde guión de HeyGen, que genera automáticamente diálogos profesionales usando voces de AI, simplificando tu producción de video.
Step 3
Aplica Visuales y Branding
Eleva tu mensaje integrando visuales atractivos de nuestra extensa biblioteca de medios, agregando subtítulos para accesibilidad y aplicando los colores y el logo únicos de tu marca para un aspecto cohesivo.
Step 4
Exporta y Comparte Sin Problemas
Revisa tu video final de servicio público, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto para optimizarlo para varias plataformas sociales y expórtalo en alta calidad, listo para informar e inspirar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira Acción y Conciencia Comunitaria

Desarrolla videos impactantes que inspiren a los ciudadanos, fomenten el cambio positivo y aumenten la conciencia crítica para diversas iniciativas y causas de servicio público.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de servicio público atractivos?

HeyGen te permite producir videos de servicio público convincentes con un editor intuitivo de arrastrar y soltar y un potente motor creativo. Nuestras plantillas de video y herramientas de AI permiten la Generación de Video de Extremo a Extremo, haciendo el proceso eficiente e impactante para temas de anuncios de servicio público.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para videos de servicio público impactantes?

HeyGen ofrece una rica biblioteca de medios, plantillas de video profesionales y animaciones personalizables para mejorar tu experiencia como creador de videos de servicio público. Agrega fácilmente narraciones y subtítulos para asegurar que tu mensaje sea claro y llegue a una amplia audiencia.

¿Puede HeyGen convertir guiones en anuncios de servicio público completos?

Sí, la función de texto a video desde guión de HeyGen te permite transformar contenido escrito en anuncios de servicio público completamente realizados. Puedes seleccionar entre varios avatares de AI y generar automáticamente narraciones con sonido natural para obtener resultados profesionales.

¿Cómo puede HeyGen optimizar videos de servicio público para diferentes plataformas sociales?

HeyGen simplifica la adaptación de tu video de servicio público para varias plataformas sociales con características como el cambio de tamaño de relación de aspecto. Además, utiliza el doblaje de AI en más de 140 idiomas y subtítulos para ampliar tu alcance globalmente.

