Crea un vídeo de anuncio de servicio público de 45 segundos dirigido a los miembros de la comunidad local, enfatizando la importancia de la concienciación sobre la salud mental. El vídeo debe adoptar un estilo visual cálido, informativo y tranquilizador, complementado con música de fondo suave y una narración clara. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar mensajes clave de manera accesible, convirtiéndolo en un poderoso anuncio de servicio público.

