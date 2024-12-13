Creador de Vídeos de Anuncios de Servicio Público: Educa e Inspira

Transforma tu mensaje en vídeos de anuncios de servicio público atractivos con texto a vídeo desde el guion, aumentando la concienciación sin esfuerzo.

Crea un vídeo de anuncio de servicio público de 60 segundos dirigido a jóvenes adultos y activistas medioambientales, promoviendo prácticas sostenibles. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con escenas de naturaleza exuberante y gráficos minimalistas, complementados por sonidos ambientales calmantes. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave con una voz clara y autoritaria, aprovechando la generación de voz en off para una entrega consistente y efectiva para aumentar la concienciación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de anuncio de servicio público de 90 segundos dirigido a padres y educadores, educándolos sobre la importancia de la seguridad digital para los niños. Diseña un vídeo informativo y atractivo con gráficos animados que simplifiquen conceptos complejos, acompañado de una narración cálida y tranquilizadora. Emplea la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente el vídeo inicial, luego añade subtítulos para accesibilidad y mejor comprensión, asegurando una narración poderosa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de servicio público de 45 segundos centrado en la concienciación sobre la salud mental, diseñado para el público en general y personas que buscan apoyo. El vídeo debe tener un estilo visual suave y empático, incorporando metraje diverso que transmita esperanza y conexión, acompañado de una partitura musical suave y edificante. Comienza con las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para agilizar la creación, integrando varios visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock para construir una narrativa convincente usando nuestro generador de vídeos de servicio público.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de servicio público dinámico de 30 segundos usando HeyGen como creador de vídeos, destinado a miembros de la comunidad local y usuarios de redes sociales, destacando iniciativas urgentes de salud comunitaria. La estética visual debe ser rápida con superposiciones de texto audaces y colores vibrantes, acompañada de una voz en off enérgica y clara. Aprovecha el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas de redes sociales, asegurando el máximo alcance e impacto para tu vídeo de anuncio de servicio público.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Anuncios de Servicio Público

Crea anuncios de servicio público impactantes con una plataforma fácil de usar, aprovechando herramientas de AI y plantillas personalizables para informar, educar e inspirar acción.

1
Step 1
Crea tu Anuncio de Servicio Público desde una Plantilla
Comienza seleccionando entre una variedad de "plantillas de anuncios de servicio público" pre-diseñadas adaptadas a diferentes causas. Estas plantillas proporcionan una estructura fundamental, permitiéndote iniciar rápidamente tu proyecto y asegurar un aspecto profesional.
2
Step 2
Desarrolla tu Mensaje con un Guion
Elabora tu mensaje de servicio público introduciendo tus "guiones". Nuestra capacidad de texto a vídeo puede transformar tu contenido escrito en narrativas visuales convincentes, asegurando que tu mensaje sea claro e impactante.
3
Step 3
Añade Visuales y Audio Atractivos
Mejora tu anuncio de servicio público integrando visuales relevantes. Accede a nuestra extensa "biblioteca de medios" para encontrar metraje de stock, imágenes y pistas musicales que se alineen con tu mensaje, haciendo tu vídeo más cautivador.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Anuncio
Una vez que tu anuncio de servicio público esté completo, fácilmente "exporta el vídeo" en varios formatos y relaciones de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte tu mensaje impactante a través de "redes sociales" y otros canales para maximizar su alcance y aumentar la concienciación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira Acción con Anuncios de Servicio Público Motivacionales

Produce vídeos de anuncios de servicio público poderosos y motivacionales que fomenten cambios de comportamiento positivos y promuevan el bienestar comunitario.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden las herramientas de AI de HeyGen simplificar la creación de vídeos de anuncios de servicio público?

HeyGen utiliza herramientas avanzadas de AI para simplificar todo el proceso de creación de vídeos de anuncios de servicio público. Los usuarios pueden generar vídeos impactantes directamente desde guiones usando capacidades de texto a vídeo, complementadas con generación de voz en off realista y una selección diversa de avatares de AI. Esto reduce drásticamente el tiempo y los recursos de producción.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para diseñar un vídeo de anuncio de servicio público con HeyGen?

HeyGen ofrece amplias características de personalización, incluyendo plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente y una rica biblioteca de medios con metraje de stock, para ayudarte a crear vídeos de anuncios de servicio público convincentes. Puedes personalizar tu mensaje aún más con controles de marca para logotipos y colores, y organizar fácilmente los elementos usando la interfaz intuitiva de arrastrar y soltar.

¿Cómo asegura HeyGen que los vídeos de anuncios de servicio público estén listos para varias plataformas?

HeyGen proporciona opciones de exportación versátiles, permitiéndote producir tus vídeos de anuncios de servicio público en varios formatos y relaciones de aspecto adecuados para diferentes plataformas, incluidas las redes sociales. Además, se pueden añadir subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y llegar a una audiencia más amplia de manera efectiva.

¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para crear anuncios de servicio público convincentes?

Sí, HeyGen está diseñada como una plataforma fácil de usar, permitiendo a cualquiera crear vídeos de anuncios de servicio público de alta calidad sin experiencia previa en edición. Simplemente introduce tu guion, elige entre varias plantillas y aprovecha las características de AI para contar tu historia de manera efectiva y aumentar la concienciación.

