Crea un vídeo de anuncio de servicio público de 60 segundos dirigido a jóvenes adultos y activistas medioambientales, promoviendo prácticas sostenibles. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con escenas de naturaleza exuberante y gráficos minimalistas, complementados por sonidos ambientales calmantes. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave con una voz clara y autoritaria, aprovechando la generación de voz en off para una entrega consistente y efectiva para aumentar la concienciación.

