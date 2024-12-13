Generador de Vídeos de Anuncios de Servicio Público: Crea PSAs al Instante

Genera vídeos de anuncios de servicio público impactantes al instante para aumentar la conciencia. Nuestra función de texto a vídeo transforma tu mensaje en contenido atractivo para cualquier causa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de anuncio de servicio público de 30 segundos para estudiantes y padres, centrado en la seguridad en línea y la etiqueta digital. Esta pieza educativa debe adoptar un estilo visual atractivo y amigable con gráficos claros y simples y una pista de audio animada. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente tu mensaje en una presentación animada, facilitando la producción para cualquier creador de vídeos de anuncios de servicio público.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos dirigido a posibles donantes y voluntarios para una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de animales. La narrativa debe ser conmovedora y profesional, con música de fondo emotiva y visuales impactantes de animales rescatados prosperando. Asegúrate de que el mensaje sea impactante utilizando la generación de voz en off de HeyGen para entregar un llamado a la acción claro y compasivo, aprovechando plantillas de vídeo efectivas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 15 segundos para redes sociales, destacando la importancia de votar en las próximas elecciones locales. El estilo visual debe ser moderno e impactante, utilizando animaciones de texto audaces y transiciones dinámicas, acompañado de una banda sonora enérgica e inspiradora. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar el máximo alcance y accesibilidad para todos los espectadores, facilitando la generación rápida de vídeos en todas las plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Anuncios de Servicio Público

Crea vídeos de anuncios de servicio público impactantes rápida y profesionalmente. Aprovecha las herramientas y plantillas impulsadas por AI para aumentar la conciencia de tu causa con facilidad.

1
Step 1
Pega Tu Guion para la Generación de Vídeo
Comienza pegando tu guion de PSA en el editor de texto a vídeo. Esta función utiliza nuestra capacidad de 'Texto a vídeo desde guion' para transformar instantáneamente tu texto en visuales atractivos.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI y Visuales
Mejora tu mensaje seleccionando un 'avatar de AI' para presentar tu PSA. Complementa tu avatar elegido con visuales adecuados de la biblioteca de medios para reforzar tu mensaje.
3
Step 3
Genera una Voz en Off Profesional
Produce una pista de audio profesional para tu PSA utilizando la función de 'Generación de voz en off'. Esto añade una narrativa impactante a tus vídeos de anuncios de servicio público, creados con nuestro generador de voz de AI.
4
Step 4
Exporta Tu PSA Final
Después de revisar tu vídeo completo, fácilmente 'exporta' tu anuncio de servicio público de alta calidad. Tu creación ahora está lista para su distribución para aumentar la conciencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira Acción con PSAs Motivacionales

Crea anuncios de servicio público poderosos impulsados por AI que inspiren a las audiencias y fomenten cambios de comportamiento positivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de un vídeo de anuncio de servicio público?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de anuncios de servicio público con herramientas intuitivas y plantillas de vídeo personalizables, permitiéndote generar vídeos de anuncios de servicio público impactantes rápidamente. Aprovecha nuestras herramientas de AI para dar vida a tu mensaje sin esfuerzo, perfecto para aumentar la conciencia.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de anuncios de servicio público?

HeyGen ofrece características avanzadas de AI como avatares de AI realistas y un generador de voz de AI para dar a tus vídeos de anuncios de servicio público un toque profesional. Puedes convertir fácilmente texto a vídeo desde un guion, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y efectiva.

¿Puedo personalizar los elementos visuales y la marca de mi vídeo de anuncio de servicio público con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona amplias opciones de personalización, incluyendo una rica biblioteca de medios y acceso a material de archivo para mejorar tu vídeo de anuncio de servicio público. También puedes aplicar controles de marca como logotipos y colores específicos, y añadir subtítulos/captions automáticos para asegurar la accesibilidad y una identidad de marca consistente.

¿Para qué propósitos se puede utilizar el generador de vídeos de anuncios de servicio público de HeyGen?

El generador de vídeos de anuncios de servicio público de HeyGen es ideal para diversas aplicaciones, incluyendo campañas en redes sociales, educación e iniciativas sin fines de lucro para aumentar la conciencia. Nuestras robustas capacidades de generación de vídeos te permiten crear PSAs convincentes para cualquier causa o plataforma.

