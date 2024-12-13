Generador de Vídeos de Introducción para el Sector Público de Alto Impacto

Crea vídeos profesionales de anuncios de servicio público rápidamente. Utiliza nuestra capacidad intuitiva de Texto a vídeo desde guion para intros dinámicas que cautivan.

375/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de introducción vibrante de 15 segundos para agencias gubernamentales y organizaciones de servicio público, ilustrando la facilidad de crear aperturas profesionales. El estilo visual y de audio debe ser moderno y animado, mostrando gráficos personalizables y transiciones rápidas, aprovechando la rica biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de creación de intros.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de introducción de 45 segundos para el sector público utilizando herramientas avanzadas de IA, dirigido a equipos de comunicación gubernamentales. Este vídeo debe adoptar un estilo visual de alta tecnología con texto dinámico y gráficos nítidos, presentando un avatar de IA que entregue mensajes clave a través de Texto a vídeo desde un guion, destacando la innovación en la divulgación pública.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un ejemplo de generador de vídeo de introducción de 60 segundos para el sector público, centrado en la accesibilidad y claridad para una actualización importante de servicio público. El estilo visual debe ser inclusivo y profesional, utilizando una narración clara y empática junto con subtítulos automáticos para asegurar una comprensión amplia, con redimensionamiento y exportación de aspecto sin interrupciones para distribución multiplataforma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Introducción para el Sector Público

Crea eficientemente vídeos de introducción convincentes para anuncios e iniciativas del sector público con herramientas impulsadas por IA y plantillas profesionales, asegurando una comunicación clara.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Elige entre una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente adaptadas a las necesidades del sector público, o comienza con una escena en blanco para personalizar completamente tu vídeo de introducción.
2
Step 2
Crea Contenido Atractivo
Utiliza herramientas de IA para transformar tu guion en contenido de vídeo dinámico. Añade información esencial, llamadas a la acción y mensajes impactantes relevantes para tu anuncio de servicio público.
3
Step 3
Personaliza y Marca Tu Introducción
Incorpora el logotipo de tu organización y los colores de tu marca utilizando controles de branding. Mejora tu introducción con elementos gráficos relevantes o vídeos de stock para mantener una apariencia profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Previsualiza tu vídeo de introducción para el sector público para asegurar precisión e impacto. Luego, expórtalo como un MP4 de alta resolución, listo para su distribución en varias plataformas y canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande las Iniciativas de Educación Pública

.

Desarrolla y ofrece cursos educativos más accesibles, alcanzando una audiencia más amplia y difundiendo efectivamente información pública vital a nivel global.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de introducción para el sector público?

HeyGen simplifica la creación de contenido de "generador de vídeos de introducción para el sector público" y "vídeos de anuncios de servicio público". Con "plantillas" intuitivas y "avatares de IA", puedes transformar rápidamente guiones en vídeos profesionales, reduciendo significativamente el tiempo de producción para cualquier "creador de contenido".

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas creativas, incluyendo diversas "plantillas" y un vasto "soporte de biblioteca de medios/stock" con "vídeos de stock" y "elementos gráficos". Su "editor de arrastrar y soltar" simplifica el proceso de "editor de vídeo", permitiendo a los "creadores de contenido" personalizar fácilmente sus visuales y producir un "generador de vídeos de introducción" convincente.

¿Puede HeyGen generar contenido de vídeo solo a partir de texto?

Sí, HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de "IA" para una generación fluida de "texto a vídeo desde guion". Puedes introducir tu texto, y HeyGen creará automáticamente una "generación de voz en off" realista y vídeo, exportable en varios "formatos de vídeo" como "MP4 de alta resolución".

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en los vídeos?

HeyGen permite a los "creadores de contenido" mantener una fuerte consistencia de marca a través de controles de "branding" completos, permitiéndote integrar logotipos y paletas de colores específicas. Esto asegura que cada vídeo que crees, ya sea a partir de "plantillas" pre-diseñadas o hechas a medida, se alinee perfectamente con la identidad visual de tu organización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo