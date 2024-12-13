Creador de Vídeos de Seguridad Pública: Potencia tu Comunicación

Crea rápidamente vídeos impactantes de concienciación y formación en seguridad utilizando potentes capacidades de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vibrante vídeo de concienciación sobre seguridad pública de 45 segundos para los miembros de la comunidad, enfatizando los planes de escape en caso de incendio en el hogar. Utiliza un estilo visual animado con avatares de IA amigables para comunicar claramente los pasos críticos, apoyado por una generación dinámica de voz en off.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de seguridad en el lugar de trabajo de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, detallando prácticas ergonómicas adecuadas en los puestos de trabajo. La narrativa debe ser directa e informativa, aprovechando la tecnología de Texto a vídeo desde guion para una creación de contenido fluida y un estilo visual corporativo limpio.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de alerta de emergencia urgente de 30 segundos para los residentes locales sobre la preparación ante inundaciones repentinas. Emplea un estilo visual conciso e impactante con un tono directo, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para un despliegue rápido y gráficos esenciales de alto contraste.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de formación de 75 segundos para equipos departamentales específicos, centrado en los protocolos de cumplimiento de privacidad de datos. Este vídeo debe contar con un estilo de audio claro y de apoyo, con visuales animados, y utilizar eficazmente Subtítulos/captions para garantizar la accesibilidad y comprensión en diversas preferencias de aprendizaje.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Seguridad Pública

Produce fácilmente vídeos impactantes de seguridad pública y alertas de emergencia con IA, simplificando la creación desde el guion hasta la pantalla para una comunicación efectiva.

1
Step 1
Crea tu Narrativa de Seguridad
Comienza delineando tu mensaje crítico de seguridad. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar automáticamente tu contenido escrito en escenas visuales, perfectas para vídeos de formación en seguridad.
2
Step 2
Elige tus Presentadores de IA
Mejora el compromiso de tu vídeo seleccionando entre una diversa gama de avatares de IA realistas para presentar tu mensaje, asegurando claridad y empatía para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Marca Personalizada
Incorpora la identidad de tu organización utilizando controles de Marca (logo, colores) para asegurar que tu vídeo de seguridad pública se alinee perfectamente con tus directrices establecidas. Esto refuerza el reconocimiento para tus necesidades de creador de vídeos de alerta de emergencia.
4
Step 4
Exporta para Alcance Global
Finaliza tu vídeo de seguridad pública y expórtalo en varios formatos de aspecto para una distribución sin problemas. Mejora la accesibilidad añadiendo Subtítulos/captions automatizados para llegar a una audiencia más amplia con vídeos cruciales de concienciación sobre seguridad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja de Seguridad

.

Transforma protocolos de seguridad pública intrincados y guías de respuesta a emergencias en vídeos claros y comprensibles para una comprensión inmediata durante situaciones críticas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en seguridad?

HeyGen agiliza la producción de vídeos de formación en seguridad efectivos al permitir a los usuarios transformar texto en contenido de vídeo profesional. Nuestra plataforma integra funciones como avatares de IA y generación de voz en off, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para materiales de formación de alta calidad.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA realistas para contenido de vídeo de seguridad pública?

Sí, HeyGen te permite incorporar avatares de IA realistas en tu contenido de vídeo de seguridad pública, mejorando el compromiso y la retención del mensaje. Estos avatares de IA personalizables pueden entregar información crítica, haciendo que tus comunicaciones de seguridad sean más dinámicas y accesibles.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar vídeos impactantes de concienciación sobre seguridad?

HeyGen proporciona un conjunto completo de características para desarrollar vídeos impactantes de concienciación sobre seguridad, incluyendo plantillas y escenas personalizables, soporte multilingüe y una robusta biblioteca de medios. Los usuarios pueden añadir fácilmente su propia marca y utilizar la capacidad de texto a vídeo desde guion para asegurar que sus mensajes sean claros y consistentes.

¿Es posible crear mensajes de vídeo de alerta de emergencia rápidamente con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios crear mensajes de vídeo de alerta de emergencia urgentes con notable rapidez y eficiencia. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion, combinada con la generación instantánea de voz en off, asegura un despliegue rápido de información crítica de seguridad pública cuando más se necesita.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo