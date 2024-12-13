Crea un vídeo de aprendizaje basado en escenarios de 60 segundos para nuevos empleados en entornos industriales, demostrando protocolos de seguridad críticos durante una emergencia simulada. La narrativa visual debe ser altamente realista y atractiva, utilizando ángulos de cámara dinámicos y efectos de sonido claros para sumergir al espectador, complementado por una voz en off calmada y autoritaria. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para representar diferentes roles y reacciones, haciendo que la formación sea relevante e impactante.

