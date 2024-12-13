Sí, HeyGen está diseñado para admitir la integración con LMS para agilizar la distribución de contenido de producción de formación en seguridad pública. Nuestra plataforma de creador de vídeos en línea está diseñada para encajar perfectamente en sus flujos de trabajo existentes, asegurando un fácil despliegue y gestión de contenido para protocolos de emergencia.