Creador de Vídeos de Resultados Públicos para Campañas Poderosas
Crea vídeos educativos y de concienciación sobre salud pública impactantes, transformando guiones en impresionantes visuales con Texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un vídeo de campaña de concienciación sobre salud pública de 45 segundos diseñado para educar al público general sobre un concepto erróneo común. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, utilizando colores vibrantes y escenarios con los que se pueda identificar, acompañado de un tono de audio accesible y amigable. Emplea un avatar de IA para transmitir el mensaje central directamente, asegurando que la información crítica se refuerce con subtítulos para un alcance máximo, especialmente en campañas de concienciación sobre salud pública. Incorpora visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar el compromiso.
Desarrolla un vídeo educativo de 1.5 minutos que sirva como guía para empleados del sector público sobre un nuevo procedimiento de cumplimiento, posicionando a HeyGen como el creador de vídeos de resultados públicos por excelencia. Este vídeo requiere un estilo visual profesional e instructivo con gráficos animados claros y una voz calmada e informativa. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar el contenido de manera efectiva y utiliza Texto a vídeo desde guion para asegurar precisión y consistencia en información compleja. La exportación final debe ser adaptable para varias plataformas, haciendo uso de la redimensión y exportación de relación de aspecto.
Crea un vídeo de 30 segundos para redes sociales anunciando nuevas características de un creador de vídeos de resultados públicos. Este vídeo debe estar dirigido a usuarios de redes sociales interesados en tecnología y profesionales del marketing, buscando una presentación dinámica, visualmente atractiva y enérgica. Usa un avatar de IA para ofrecer una actualización concisa, mejorada por una generación de voz en off nítida para captar la atención rápidamente. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas sociales utilizando la redimensión y exportación de relación de aspecto de HeyGen, convirtiéndolo en una herramienta perfecta para vídeos en redes sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Expande el Alcance de la Educación y el Aprendizaje Público.
Aprovecha el vídeo con IA para producir fácilmente vídeos educativos y cursos, ampliando tu alcance a una audiencia pública más amplia y fomentando el aprendizaje generalizado.
Produce PSA Atractivos para Redes Sociales.
Genera rápidamente vídeos convincentes para redes sociales y campañas de PSA utilizando IA para informar y comprometer efectivamente al público general sobre temas vitales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo transforma el creador de vídeos con IA de HeyGen el texto en contenido de vídeo?
El creador de vídeos con IA de HeyGen permite a los usuarios convertir fácilmente guiones de texto en contenido de vídeo dinámico. Al aprovechar las avanzadas capacidades de texto a vídeo, puedes seleccionar entre una variedad de avatares de IA y beneficiarte de la generación de voz en off realista, simplificando la creación de vídeos profesionales de resultados públicos.
¿Puede HeyGen ser utilizado para crear campañas de concienciación sobre salud pública y vídeos educativos?
Absolutamente, HeyGen es una herramienta efectiva para producir campañas de concienciación sobre salud pública y vídeos educativos impactantes. Con acceso a plantillas y escenas personalizables y controles de marca robustos, puedes desarrollar fácilmente vídeos de PSA profesionales que resuenen con el público general.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para optimizar la accesibilidad y el formato de los vídeos?
HeyGen ofrece capacidades técnicas cruciales para mejorar la accesibilidad de los vídeos y el formato versátil. Los usuarios pueden generar automáticamente subtítulos para llegar a una audiencia más amplia y aplicar la redimensión de relación de aspecto, asegurando que los vídeos estén perfectamente optimizados para varias plataformas, incluidos los vídeos en redes sociales.
¿Ofrece HeyGen controles de marca robustos para mantener la consistencia de la marca en los vídeos?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo y colores de marca en todos tus proyectos de vídeo. Esto, combinado con una extensa biblioteca de medios que presenta metraje de stock y plantillas y escenas versátiles, asegura que tu contenido refleje consistentemente la identidad de tu marca.