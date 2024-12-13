Conviértete en un Creador de Vídeos de Información Pública con IA

Crea vídeos de información pública cautivadores que realmente resuenen. Usa avatares de IA personalizados para transmitir tu mensaje con impacto y profesionalismo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo dinámico de 60 segundos para entusiastas de la tecnología y adoptadores tempranos, mostrando las capacidades de una nueva herramienta de IA hipotética con un estilo visual futurista y de alta tecnología. Este vídeo debe incorporar un audio atractivo y entusiasta y destacar los avatares de IA personalizados de HeyGen para presentar la información.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de marketing vibrante de 30 segundos para una pequeña cafetería local, con el objetivo de atraer a clientes potenciales con un estilo visual alegre y accesible, acompañado de música amigable e invitante. La función de `plantillas de vídeo` en HeyGen debe utilizarse para ensamblar rápidamente un anuncio profesional pero cálido.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un segmento de vídeo de formación conciso de 20 segundos para equipos internos, detallando una nueva actualización de software. El estilo visual debe ser profesional, limpio y directo, con un tono de audio autoritario e informativo, utilizando la funcionalidad de `Texto a vídeo desde guion` de HeyGen para agilizar la creación de contenido para esta actualización esencial para los empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Información Pública

Crea vídeos de información pública impactantes con herramientas impulsadas por IA. Transforma fácilmente tu mensaje en historias visuales atractivas que resuenen con tu audiencia.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Comienza tu vídeo de información pública seleccionando una plantilla de vídeo profesional o pegando tu guion para aprovechar nuestra función de Texto a vídeo desde guion para la generación instantánea de contenido.
2
Step 2
Añade Avatares de IA Atractivos
Mejora tu mensaje seleccionando o personalizando un avatar de IA para presentar tu información, haciendo que tus vídeos de anuncios de servicio público sean más dinámicos y cercanos.
3
Step 3
Crea Voces en Off Profesionales
Utiliza nuestra herramienta de generación de voz en off para crear una narración clara y convincente que transmita efectivamente tu mensaje público, asegurando un audio de alta calidad para tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de información pública ajustando sus opciones de redimensionamiento de aspecto y exportación, asegurando que esté perfectamente optimizado para su distribución en todas las plataformas para un alcance máximo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsar el Compromiso en la Educación Pública

.

Desarrolla vídeos dinámicos impulsados por IA para aumentar la participación y el recuerdo en campañas de concienciación pública, formación comunitaria y talleres informativos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la narración creativa de vídeos para diversas necesidades?

HeyGen empodera a los usuarios para crear "vídeos de marketing" y "vídeos de anuncios de servicio público" a través de la "creación de vídeos impulsada por IA". Sus robustas "plantillas de vídeo" y "herramientas de IA" simplifican la "narración de vídeos", convirtiéndolo en un eficaz "creador de vídeos de información pública".

¿Qué características hacen de HeyGen un "creador de vídeos" excepcionalmente "fácil de usar"?

HeyGen ofrece una "interfaz de arrastrar y soltar" que simplifica la "producción de vídeos". Con "avatares de IA" y funcionalidad de "texto a vídeo", proporciona una plataforma intuitiva para la creación eficiente de contenido.

¿Puedo integrar "avatares de IA personalizados" y elementos de marca dentro de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen admite la creación y uso de "avatares de IA personalizados", permitiendo una "narración de vídeos" personalizada. Los usuarios también pueden aplicar "controles de marca" como logotipos y colores para mantener una identidad visual coherente en todos sus vídeos.

¿Incluye HeyGen "voz en off" y "subtítulos" para la "producción de vídeos" profesional?

Sí, HeyGen proporciona generación integrada de "voz en off" y "subtítulos/captions" automáticos para asegurar una "producción de vídeos" de alta calidad y accesible. Esto mejora el compromiso del espectador y asegura que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia de manera efectiva.

