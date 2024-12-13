Imagina un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para el público en general, aclarando conceptos erróneos comunes sobre la salud. Este vídeo debería contar con un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores a través de los hechos con visuales claros y un tono atractivo. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para ofrecer una "educación al paciente" precisa en un formato fácilmente comprensible.

