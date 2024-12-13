Creador de Vídeos de Salud Pública para Contenido Sanitario Atractivo

Produce rápidamente vídeos educativos y mejora el marketing sanitario. Utiliza plantillas y escenas personalizables para crear una comunicación impactante con los pacientes.

Imagina un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para el público en general, aclarando conceptos erróneos comunes sobre la salud. Este vídeo debería contar con un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores a través de los hechos con visuales claros y un tono atractivo. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para ofrecer una "educación al paciente" precisa en un formato fácilmente comprensible.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional convincente de 30 segundos dirigido a los miembros de la comunidad, destacando una nueva iniciativa de salud pública. El estilo visual debe ser dinámico y colorido, empleando gráficos modernos y una partitura musical inspiradora para aumentar el compromiso. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para crear rápidamente esta impactante campaña de "marketing sanitario".
Prompt de Ejemplo 2
Crea un anuncio de servicio público conciso de 15 segundos dirigido a niños y padres, enfatizando la importancia de una correcta higiene de manos. Este vídeo se beneficiaría de visuales animados brillantes y simples y de una melodía pegajosa o una voz en off amigable, haciendo que el "mensaje de salud pública" sea memorable. Incorpora el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales atractivos y añade Subtítulos/captions claros para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo profesional de 45 segundos presentando un nuevo servicio de salud a potenciales pacientes y residentes locales. El vídeo necesita un estilo visual elegante y moderno, música de fondo calmante y una voz en off profesional y tranquilizadora para generar confianza. Utiliza el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima en todas las plataformas y su función de Texto a vídeo desde guion para asegurar "promociones de clínicas" precisas y pulidas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Salud Pública

Produce sin esfuerzo vídeos de salud pública impactantes con el generador de vídeos de IA de HeyGen, diseñado para una comunicación sanitaria clara y educación al paciente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de mensaje de salud pública. Nuestra función de "Texto a vídeo desde guion" transforma instantáneamente tu texto en un vídeo dinámico, agilizando la creación de contenido para una comunicación sanitaria efectiva.
2
Step 2
Selecciona Avatares y Visuales
Mejora tu mensaje eligiendo entre una variedad de "avatares de IA" para presentar tu información. Complementa tu vídeo con medios atractivos de nuestra biblioteca para visualizar conceptos clave de salud pública para la educación al paciente.
3
Step 3
Aplica Marca y Accesibilidad
Refuerza la identidad de tu organización utilizando "Controles de marca (logotipo, colores)" para mantener un mensaje visual coherente. Asegúrate de que tu contenido sea accesible para todos añadiendo fácilmente subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Prepara tu vídeo de salud pública para cualquier plataforma con "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones". Descarga fácilmente tu vídeo de alta calidad para su difusión en redes sociales u otros canales, maximizando tu alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación en Salud Pública

.

Eleva el desarrollo profesional y la formación en cumplimiento para equipos de salud pública con contenido de vídeo atractivo impulsado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de salud pública?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de salud pública con un generador de vídeos de IA intuitivo, permitiendo a los usuarios crear rápidamente vídeos educativos atractivos utilizando plantillas personalizables y avatares de IA. Esto facilita una comunicación sanitaria efectiva y la educación al paciente sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos sanitarios para una marca específica?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tus logotipos, colores específicos y estilos únicos en los vídeos de marketing sanitario. Esto asegura que tu contenido de educación al paciente y vídeos promocionales mantengan una identidad de marca profesional y coherente.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para la comunicación sanitaria?

HeyGen ofrece características avanzadas de IA como avatares de IA realistas y subtítulos automáticos, haciendo que tus vídeos sanitarios sean más accesibles y dinámicos. También puedes generar voces en off directamente desde tu guion para testimonios de pacientes impactantes y contenido educativo.

¿Cómo apoya HeyGen diversos formatos de vídeo para campañas sanitarias?

HeyGen asegura que tus campañas sanitarias alcancen una amplia audiencia al soportar relaciones de aspecto personalizables y exportación de vídeos sin problemas. Esto te permite crear contenido versátil adecuado para redes sociales, educación al paciente o comunicación interna, manteniendo un estilo visual pulido en todas las plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo