Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un anuncio de servicio público de 45 segundos diseñado para el público en general y organizadores comunitarios, transmitiendo un mensaje de salud pública impactante sobre los beneficios de los chequeos regulares. El vídeo debe adoptar un estilo visual brillante y alentador con un tono de audio amigable y tranquilizador. Aprovecha los "Avatares de IA" de HeyGen para presentar figuras diversas y cercanas, mejorando el alcance y la efectividad del creador de vídeos de mensajes de salud pública.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a pequeñas prácticas médicas y equipos de marketing de salud, mostrando la facilidad de crear contenido de comunicación sanitaria profesional. El estilo visual y de audio debe ser paso a paso con grabaciones de pantalla atractivas y música de fondo animada, destacando diseños de plantillas modernas. Emplea las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ilustrar lo rápido que los usuarios pueden personalizar plantillas de vídeo de salud profesional para diversas necesidades de comunicación.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un tutorial de vídeo conciso de 30 segundos para gestores de redes sociales que trabajan en organizaciones de salud, demostrando cómo optimizar mensajes de salud pública para diversas plataformas. El vídeo debe ser rápido y dinámico, mostrando visualmente diferentes proporciones en acción, acompañado de música contemporánea y pegadiza. Utiliza la capacidad de "Redimensionamiento y exportación de proporciones" de HeyGen para ilustrar lo fácilmente que una plataforma de creación de vídeos puede adaptar contenido para campañas efectivas en redes sociales.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Mensajes de Salud Pública

Crea sin esfuerzo vídeos de salud pública impactantes y contenido educativo para pacientes para informar y atraer a tu audiencia con herramientas potenciadas por IA.

Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo el texto de tu mensaje de salud pública. Nuestra función de texto a vídeo transforma tu guion en contenido de vídeo atractivo.
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas de vídeo de salud profesional para representar tu mensaje de manera efectiva.
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra el logotipo de tu organización, colores y otros controles de marca para mantener una apariencia consistente y confiable.
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo en proporciones personalizables, listo para una amplia distribución a través de diversas campañas en redes sociales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Lanza Campañas de Salud Pública Impactantes

Produce rápidamente vídeos cortos y cautivadores para redes sociales para difundir mensajes vitales de salud pública y campañas de concienciación.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales de salud?

HeyGen es un generador de vídeos con IA que simplifica la creación de vídeos profesionales de salud a través de su avanzada función de texto a vídeo. Los usuarios pueden aprovechar la creación de vídeos nativa de los prompts para generar contenido atractivo de manera eficiente, convirtiéndolo en una plataforma de creación de vídeos intuitiva para la comunicación sanitaria.

¿Puede HeyGen soportar la personalización de marca y visual para la comunicación sanitaria?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiendo a los usuarios incorporar sus logotipos y colores de marca en los vídeos. Con avatares de IA realistas y proporciones personalizables, puedes producir anuncios de servicio público impactantes y vídeos educativos para pacientes que se alineen perfectamente con la identidad visual de tu organización.

¿Qué características técnicas hacen de HeyGen una solución integral de generación de vídeos?

HeyGen proporciona una experiencia de generación de vídeos integral con características como texto a vídeo, generación de voz en off y subtítulos/captions automáticos. Su motor creativo soporta todo el flujo de trabajo, desde el guion hasta el resultado final, convirtiéndolo en un completo creador de vídeos de mensajes de salud pública.

¿Es HeyGen adecuado para generar rápidamente vídeos educativos para pacientes atractivos?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para generar rápidamente vídeos educativos para pacientes y mensajes de salud pública atractivos. Sus plantillas de vídeo de salud profesional y su biblioteca de medios agilizan el proceso, permitiendo un despliegue rápido para campañas en redes sociales y necesidades más amplias de comunicación sanitaria.

