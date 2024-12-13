Crea un inspirador vídeo de 45 segundos diseñado para futuros padres y donantes de la comunidad, sirviendo como un poderoso vídeo de marketing escolar. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, con estudiantes alegres e instalaciones escolares modernas, complementado por una pista de audio orquestal edificante. Utiliza los "avatares AI" de HeyGen para ofrecer testimonios conmovedores de un "estudiante" o "director" sobre el impacto positivo de la escuela, haciendo que la narrativa sea personal y atractiva.

