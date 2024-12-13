Generador de Vídeos de Anuncios Públicos: Crea PSA al Instante
Crea fácilmente vídeos de anuncios de servicio público atractivos con avatares de AI avanzados para visuales dinámicos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de anuncio de 30 segundos para atraer a jóvenes adultos a una carrera benéfica local. El vídeo necesita un estilo visual vibrante y moderno con cortes rápidos, superposiciones de texto dinámicas y una pista musical animada para captar la atención. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para iniciar el proceso de creación, y asegúrate de que el resultado final esté optimizado para el compromiso en redes sociales utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Produce un generador de vídeo de anuncio público profesional de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas, detallando un nuevo programa de subvenciones del gobierno. El estilo visual debe ser limpio y basado en infografías, presentando la información claramente, acompañado de una voz clara, autoritaria pero accesible. Este vídeo debe transmitir detalles complejos de manera efectiva utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para garantizar la precisión, e incluir subtítulos para máxima accesibilidad y comprensión.
Desarrolla un vídeo de anuncio conciso de 15 segundos dirigido a los empleados de la empresa, sirviendo como un recordatorio amistoso sobre un próximo cambio de política interna. El estilo visual y de audio debe ser directo, amigable y alentador, empleando animaciones simples o material de archivo relevante para mayor claridad. Mejora el mensaje utilizando la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener imágenes atractivas y una generación de voz en off fluida para entregar el recordatorio de manera efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios Atractivos en Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos de anuncios cautivadores para plataformas de redes sociales, asegurando que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia de manera efectiva.
Anuncios de Servicio Público Impactantes.
Crea anuncios de servicio público de alto impacto y campañas rápidamente utilizando vídeo AI, asegurando que tus mensajes vitales resuenen poderosamente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de anuncios de servicio público?
HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de PSA y plantillas de vídeos de anuncios, permitiendo a los usuarios crear contenido atractivo rápidamente. Estas plantillas proporcionan un punto de partida creativo, asegurando que tu mensaje se entregue de manera efectiva.
¿Puedo usar avatares de AI y voces en off personalizadas para mis vídeos de anuncios?
Absolutamente. HeyGen te permite elevar tus vídeos de anuncios con avatares de AI realistas y voces en off personalizadas generadas directamente desde tus guiones. Esta característica proporciona un toque creativo único y personalizado, haciendo que tu mensaje sea más impactante.
¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para mis vídeos de anuncios?
HeyGen proporciona una extensa biblioteca de medios y diversas pistas musicales para mejorar tus vídeos de anuncios. También puedes aprovechar los controles de marca para incorporar tu logo y colores, asegurando un resultado creativo consistente y profesional.
Explora las características de AI de HeyGen para crear vídeos de anuncios efectivos.
Las características de AI de HeyGen, incluyendo texto a vídeo y sugerencias de escenas inteligentes, agilizan todo el proceso creativo para los vídeos de anuncios. Esto permite la producción eficiente de contenido de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición.