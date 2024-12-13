Creador de Videos de Alineación Pública para Comunicaciones Públicas Atractivas
Eleva el compromiso comunitario y construye confianza pública con videos atractivos que presentan avatares de IA realistas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un video de comunicación interna de 60 segundos para un departamento gubernamental, con el objetivo de alinear a los empleados con nuevos protocolos de cumplimiento utilizando un enfoque de Creación de Videos de Alineación Gubernamental. Este video debe presentar una estética visual profesional y corporativa y una locución clara y autoritaria, destinado a los funcionarios públicos. Utiliza la funcionalidad de texto a video de HeyGen para convertir eficientemente los detalles de las políticas en visuales atractivos.
Diseña un video vibrante de 30 segundos para redes sociales que mejore la confianza pública en los informes de transparencia del gobierno local, dirigido a ciudadanos en línea a través de varias plataformas. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, complementado con una banda sonora animada y un audio nítido. Asegura la accesibilidad empleando la función de subtítulos/captions de HeyGen para un mayor alcance y participación.
Produce un video explicativo de 90 segundos que demuestre la utilidad de un creador de videos de alineación pública para miembros del consejo local y administradores públicos. El estilo visual y de audio debe ser limpio, educativo y profesional, proporcionando explicaciones claras y concisas a una audiencia especializada. Incorpora el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar visualmente conceptos y datos complejos.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Aumenta el Compromiso en la Capacitación del Sector Público.
Utiliza IA para crear videos de capacitación impactantes, aumentando significativamente el compromiso de los servidores públicos y la retención de conocimientos para procedimientos administrativos.
Impulsa el Compromiso Comunitario a través de Redes Sociales.
Produce rápidamente videos atractivos para redes sociales que mejoren las comunicaciones del sector público, fomentando una mayor participación comunitaria y transparencia.
¿Cómo facilita HeyGen las comunicaciones efectivas en el sector público?
HeyGen empodera a las agencias gubernamentales y organizaciones públicas para crear videos atractivos para el compromiso comunitario y la administración pública. Utiliza el creador de videos de IA de HeyGen para producir rápidamente videos vitales de alineación pública, fomentando la confianza pública con mensajes consistentes y controles de marca.
¿Qué capacidades ofrece HeyGen para la creación rápida de videos?
HeyGen agiliza la creación de videos transformando texto en videos profesionales con avatares de IA personalizables y generación de locuciones de IA realistas. Este creador de videos en línea ayuda a los usuarios a producir contenido de alta calidad de manera eficiente, desde videos para redes sociales hasta videos de comunicación interna.
¿HeyGen admite controles de marca para el contenido de video?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logo, colores y activos de tu marca en cada video. Aprovecha nuestra extensa biblioteca de medios y plantillas de video para mantener una identidad de marca consistente en todos tus videos explicativos y contenido de compromiso de capacitación.
¿Qué características ofrece HeyGen para la accesibilidad de videos?
HeyGen mejora la accesibilidad con subtítulos automáticos de IA, asegurando que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia. Adapta fácilmente tus videos para redes sociales a varias plataformas con el cambio de relación de aspecto para un impacto máximo y compromiso comunitario.