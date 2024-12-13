Crea un dinámico "vídeo destacado de sermón de salmo" de 60 segundos diseñado para pastores y gestores de redes sociales de iglesias, con el fin de compartir un mensaje edificante en plataformas como Instagram. El estilo visual debe incluir cortes rápidos y atractivos y superposiciones brillantes, complementados con una pista instrumental inspiradora. Asegúrate de que los "subtítulos/captions" en pantalla sean nítidos para mejorar la accesibilidad y la retención del mensaje.

Generar Vídeo