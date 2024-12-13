Generador de Vídeos de Prospección: Cierra Más Tratos con AI

Automatiza la creación de vídeos a partir de cualquier guion para entregar mensajes impactantes y potenciar tus esfuerzos de venta en vídeo.

Produce un vídeo conciso de 1 minuto que demuestre cómo los SDRs pueden aprovechar un generador de vídeos de prospección para personalizar el alcance a gran escala. Este vídeo, dirigido a representantes de desarrollo de ventas y sus gerentes, debe presentar un estilo visual limpio y profesional destacando las integraciones de CRM, acompañado de una voz en off clara e instructiva. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para asegurar un mensaje consistente y preciso sobre el proceso de integración técnica.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo técnico de 90 segundos dirigido a desarrolladores, líderes de TI y gerentes de producto interesados en soluciones API. Este vídeo debe mostrar las capacidades avanzadas de los Avatares de AI para crear contenido dinámico e interactivo, con una estética visual moderna y centrada en la tecnología, con ejemplos de diagramas de sistemas y una voz en off de AI precisa y articulada que explique el proceso de integración de API. La capacidad de avatares de AI de HeyGen será central para presentar esta información compleja de manera atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo completo de 2 minutos para analistas de marketing y equipos de operaciones de ventas, detallando el proceso técnico de análisis de analíticas de visualización de vídeos personalizados de AI. El estilo visual debe ser analítico, incorporando grabaciones de pantalla paso a paso para demostrar la interpretación de datos, apoyado por una voz en off calmada e informativa generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen. La narrativa debe enfatizar cómo entender el comportamiento del espectador mejora la efectividad de las estrategias de venta virtual.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 45 segundos para especialistas en habilitación de ventas y arquitectos de soluciones, ilustrando la integración fluida de herramientas de ventas de un generador de vídeos de prospección dentro de los flujos de trabajo existentes. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y profesional, mostrando interacciones de UI suaves, entregado por un avatar de AI confiado. Aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen asegurará una producción rápida y pulida que resalte prácticas eficientes de venta virtual.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Prospección

Aprende a crear fácilmente mensajes de vídeo personalizados que involucren a los prospectos y optimicen tus esfuerzos de alcance.

1
Step 1
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI realistas para representar tu marca y entregar tu mensaje con un toque personalizado.
2
Step 2
Genera Vídeo a partir de un Guion
Introduce tu guion de prospección, y el generador transformará tu texto en contenido de vídeo atractivo, completo con voces en off naturales.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo con el logotipo de tu empresa, colores de marca y otros elementos visuales para asegurar consistencia y profesionalismo de marca.
4
Step 4
Integra y Entrega
Integra sin problemas tus vídeos de prospección personalizados en tu CRM o herramientas de ventas preferidas para una distribución y seguimiento eficientes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Aprovecha los vídeos de AI para compartir testimonios de clientes convincentes, construyendo confianza y acelerando el proceso de ventas.

¿Cómo se integra HeyGen con las herramientas de ventas y marketing existentes?

HeyGen ofrece integraciones robustas con CRM y herramientas de ventas, permitiendo flujos de trabajo sin interrupciones para generar y desplegar vídeos de prospección directamente dentro de tu ecosistema existente. Esto incluye integración API para soluciones personalizadas y analíticas detalladas de visualización para optimizar tu estrategia de venta en vídeo.

¿Qué tipos de vídeos personalizados de AI puede crear el generador de HeyGen?

El generador de vídeos de AI de HeyGen te permite crear diversos vídeos personalizados de AI, incluyendo aquellos con avatares de AI realistas y generación dinámica de texto a vídeo a partir de un guion. Es un generador de vídeos de prospección ideal y una herramienta poderosa para vídeos de marketing.

¿Puedo personalizar los vídeos de HeyGen para alinearlos con la identidad de mi marca?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y otros elementos en tus vídeos de marketing sin esfuerzo. También puedes utilizar páginas de destino de vídeo personalizadas para mantener una experiencia de marca consistente para tu audiencia.

¿HeyGen admite funciones avanzadas como grabaciones de pantalla y voces en off personalizadas?

Sí, HeyGen simplifica la creación de contenido al admitir grabaciones de pantalla directas y generar voces en off de alta calidad automáticamente. Su plataforma robusta también incluye opciones para subtítulos/captions y una rica biblioteca de plantillas y escenas para acelerar tu producción de vídeo.

