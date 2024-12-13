Creador de Vídeos de Recorridos de Propiedades: Crea Tours Impresionantes Rápidamente

Crea vídeos inmobiliarios profesionales y recorridos virtuales con nuestro generador de vídeos impulsado por IA, utilizando plantillas y escenas personalizables para obtener resultados impresionantes.

375/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un recorrido virtual de 90 segundos diseñado para que los administradores de propiedades presenten unidades de alquiler o comerciales disponibles. Adopta un estilo profesional y visualmente rico con una narración clara, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación de recorridos virtuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de marketing inmobiliario dinámico y persuasivo de 2 minutos para equipos de marketing, presentando un avatar de IA que exponga los puntos de venta únicos de un desarrollo de lujo. La presentación pulida debe aprovechar los avatares de IA de HeyGen para conectar personalmente con la audiencia y mejorar tus esfuerzos de marketing inmobiliario.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 45 segundos de alto impacto para desarrolladores inmobiliarios individuales, explicando características específicas de la propiedad con un estilo visual y auditivo accesible. Asegura vídeos de calidad profesional incluyendo los subtítulos automáticos de HeyGen, haciendo el contenido comprensible para una audiencia más amplia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Recorridos de Propiedades

Transforma sin esfuerzo tus fotos y vídeos de propiedades en recorridos virtuales de calidad profesional, perfectos para atraer a tu audiencia y mejorar el marketing inmobiliario.

1
Step 1
Sube Tus Medios
Comienza subiendo fácilmente **fotos** y clips de vídeo de tu propiedad a la plataforma, asegurando que todos los activos visuales estén listos para tu creador de vídeos de recorridos de propiedades.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de **plantillas y escenas** profesionales para estructurar instantáneamente tus recorridos virtuales con un aspecto pulido, perfecto para exhibiciones de propiedades.
3
Step 3
Crea Tu Recorrido
Aprovecha nuestra avanzada tecnología de **Creación de Vídeos Impulsada por IA** para compilar automáticamente tus medios en un vídeo de recorrido de propiedades pulido y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comercializa
Añade **subtítulos** para una mayor accesibilidad, luego exporta tu vídeo cinematográfico en varios formatos de relación de aspecto para compartir sin problemas en todos tus canales de marketing inmobiliario.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Éxito y Credibilidad Inmobiliaria

.

Crea vídeos profesionales de IA para resaltar ventas de propiedades exitosas, testimonios de clientes y la experiencia de los agentes, construyendo confianza y autoridad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación técnica de vídeos de recorridos de propiedades?

HeyGen simplifica el proceso técnico aprovechando la Creación de Vídeos Impulsada por IA, actuando como un generador de vídeos de IA avanzado. Los usuarios pueden subir fácilmente fotos y guiones, y la plataforma automatiza la producción, convirtiéndola en una solución completamente automatizada para creadores de vídeos de recorridos de propiedades.

¿Puede HeyGen producir vídeos inmobiliarios de calidad profesional de manera eficiente?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudar a los profesionales inmobiliarios a crear vídeos de calidad profesional con gran eficiencia. Ofrece varias plantillas y la capacidad de generar contenido atractivo de Texto a vídeo desde un guion, incluyendo una voz en off de IA natural, acelerando significativamente la producción.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para mejorar los recorridos virtuales inmobiliarios?

HeyGen mejora los recorridos virtuales con características avanzadas como avatares de IA personalizables y la opción de subtítulos multilingües, ampliando tu alcance. Además, los usuarios pueden aplicar controles de marca para mantener una apariencia profesional consistente en todos sus vídeos inmobiliarios.

¿Cómo puede HeyGen apoyar a los agentes inmobiliarios con el marketing en redes sociales para sus listados?

HeyGen empodera a los agentes inmobiliarios para potenciar su marketing en redes sociales creando fácilmente contenido de vídeo atractivo para listados MLS y marketing inmobiliario general. Su función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones asegura que los vídeos estén optimizados para varias plataformas sociales, maximizando el impacto.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo