Creador de Vídeos de Recorridos por Propiedades: Crea Tours Impresionantes

Crea tours virtuales profesionales de propiedades sin esfuerzo con nuestra plataforma de creación de vídeos impulsada por IA, aprovechando plantillas y escenas intuitivas para obtener resultados rápidos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 90 segundos dirigido a profesionales inmobiliarios ocupados que necesitan una creación de contenido eficiente. Este vídeo debe resaltar cómo la Tecnología de Ahorro de Tiempo de HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de propiedades, permitiendo a los usuarios subir fotos y clips de vídeo sin esfuerzo. Emplea un estilo visual elegante y enérgico con cortes rápidos y música de fondo animada, demostrando el poder de aprovechar las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen para producir contenido de alta calidad rápidamente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo pulido de 1 minuto y 30 segundos dirigido a gerentes de marketing inmobiliario, enfocándose en la ventaja estratégica de la Distribución Multi-Plataforma para tours virtuales de propiedades. El vídeo debe adoptar una estética contemporánea, mostrando ejemplos de un solo vídeo optimizado para varias plataformas de redes sociales, con una voz autoritaria explicando el impacto de un mayor alcance. Es crucial ilustrar cómo la capacidad de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen asegura un ajuste perfecto y compromiso en todos los canales.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo introductorio convincente de 2 minutos para agencias inmobiliarias que buscan escalar su producción de vídeos de manera eficiente a través de la creación de vídeos impulsada por IA. La presentación visual debe ser moderna y ligeramente futurista, enfatizando la automatización sin fisuras y la calidad profesional alcanzable, explicando cómo los avatares de IA pueden narrar detalles de la propiedad con perfecta consistencia. El audio debe contar con una voz clara y explicativa que guíe a los espectadores a través de los beneficios de los avatares de IA de HeyGen para recorridos de vídeo profesionales consistentes y atractivos sin la necesidad de presentadores humanos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Recorridos por Propiedades

Crea sin esfuerzo vídeos impresionantes y profesionales de recorridos por propiedades con IA. Transforma tus listados en tours virtuales atractivos para cualquier plataforma, rápida y precisamente.

1
Step 1
Sube Tus Activos de Propiedad
Comienza subiendo tus fotos y clips de vídeo de la propiedad directamente en el editor de vídeo en línea. Utiliza nuestra biblioteca de medios/soporte de stock para obtener visuales adicionales.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla Inmobiliaria
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo inmobiliario diseñadas para tours de propiedades. Personaliza escenas y aplica el logotipo y colores de tu marca usando nuestros controles de branding.
3
Step 3
Añade Narración Impulsada por IA
Mejora tu recorrido con la creación de vídeos impulsada por IA. Genera locuciones profesionales a partir de tu guion usando nuestra función de generación de locuciones, e incluye subtítulos para accesibilidad.
4
Step 4
Exporta para Compartir en Múltiples Plataformas
Una vez que tu recorrido de vídeo profesional esté completo, expórtalo en varios aspectos adecuados para plataformas de redes sociales. Distribuye fácilmente tus vídeos de propiedades para un mayor alcance.

Destaca el Éxito de los Agentes y Testimonios

Desarrolla vídeos convincentes impulsados por IA que presenten logros de agentes y testimonios de clientes para generar confianza y demostrar experiencia en el mercado inmobiliario.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de recorridos por propiedades?

HeyGen es una plataforma de creación de vídeos impulsada por IA que permite a los profesionales inmobiliarios producir vídeos de recorridos por propiedades de manera eficiente. Utilizando un editor de vídeo en línea, transforma guiones y medios en contenido visual atractivo sin necesidad de filmación tradicional.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar mis vídeos inmobiliarios con branding?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote integrar fácilmente tus elementos de marca personalizados, como logotipos y esquemas de color específicos, directamente en tus vídeos inmobiliarios. Esto asegura una presencia de marca consistente y profesional en todos tus tours virtuales de propiedades.

¿Qué tipo de medios puedo usar para crear vídeos con HeyGen?

Con HeyGen, puedes subir fotos y clips de vídeo sin problemas para mejorar tus vídeos inmobiliarios. La plataforma también proporciona acceso a una biblioteca de medios completa y soporte de stock, ofreciendo recursos adicionales para crear recorridos de vídeo dinámicos y profesionales.

¿Es posible generar recorridos de vídeo profesionales rápidamente usando HeyGen?

Sí, la Plataforma de Vídeo de IA de HeyGen está diseñada para la velocidad y eficiencia, permitiendo a los usuarios generar recorridos de vídeo profesionales de alta calidad rápidamente. Su interfaz intuitiva y las plantillas de vídeo inmobiliario listas para usar agilizan significativamente el proceso de creación de vídeos, permitiendo una producción rápida sin comprometer la calidad.

