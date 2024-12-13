Creador de Vídeos de Tours de Propiedades: Listados Fáciles y Profesionales

Los profesionales inmobiliarios crean sin esfuerzo impresionantes tours virtuales de casas a partir de fotos utilizando plantillas inteligentes y sin necesidad de habilidades de edición.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un sofisticado tour virtual de 60 segundos dirigido a compradores potenciales de alto nivel, presentando una propiedad de lujo con un flujo cinematográfico y elegante. El estilo visual debe incluir movimientos de cámara suaves a través de cada habitación, enfatizando la amplitud y los detalles exquisitos, acompañado de una música de fondo sutil y de alta gama. Mejora la presentación incorporando subtítulos detallados para las comodidades clave de la propiedad y empleando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para asegurar descripciones precisas y elocuentes a lo largo del tour, ofreciendo una experiencia de calidad verdaderamente profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un convincente vídeo de perfil de agente de 45 segundos integrado con una breve muestra de propiedad, destinado a establecer confianza y conexión con clientes potenciales que buscan un profesional inmobiliario dedicado. El estilo visual y de audio debe ser cálido, accesible, pero altamente profesional, presentando al agente hablando directamente a la cámara intercalado con tomas cautivadoras de una propiedad destacada. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para presentar al agente con elementos de marca personalizados, y utiliza su funcionalidad de cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para optimizar el vídeo para varias plataformas de redes sociales, destacando un enfoque personalizado de creación de vídeos impulsado por IA.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un inspirador vídeo de 30 segundos que demuestre una dramática transformación de antes y después de una renovación o puesta en escena de una casa, atrayendo a inversores y posibles vendedores que imaginan mejoras en la propiedad. El vídeo debe tener un estilo de revelación rápida y alentadora, mostrando el marcado contraste con comparaciones visuales impactantes creadas a partir de fotos de listados, acompañadas de una banda sonora enérgica. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar cualquier elemento visual necesario y emplea su función de generación de voz en off para narrar la historia de la transformación, asegurando que se cree un impresionante vídeo de propiedad utilizando software de foto a vídeo de IA.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Tours de Propiedades

Transforma tus fotos de listados en cautivadores vídeos de tours de propiedades con nuestra intuitiva plataforma de vídeo con IA, diseñada para que los profesionales inmobiliarios muestren propiedades sin esfuerzo.

1
Step 1
Sube Fotos de la Propiedad
Comienza subiendo tus fotos de listados de alta calidad directamente en la plataforma. Esto sirve como la base para tu dinámico vídeo de tour de propiedad.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo inmobiliario diseñadas profesionalmente para aplicar instantáneamente un aspecto y sensación pulidos a tu tour de propiedad.
3
Step 3
Personaliza Detalles
Mejora tu vídeo con branding personalizado, subtítulos de IA para características clave y música de fondo para crear una experiencia verdaderamente atractiva para los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de tour de propiedad esté perfecto, expórtalo en varios formatos de aspecto para compartirlo fácilmente en redes sociales y plataformas MLS, maximizando tu alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Agentes Inmobiliarios

Produce vídeos convincentes que muestren ventas exitosas de propiedades o testimonios de clientes, mejorando la credibilidad del agente y atrayendo nuevos listados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los profesionales inmobiliarios a crear impresionantes vídeos de propiedades?

HeyGen es un avanzado software de foto a vídeo con IA que transforma tus fotos de listados en vídeos cinematográficos. Ofrece plantillas de vídeo inmobiliario y creación de vídeos impulsada por IA para producir tours virtuales de calidad profesional, incluso sin habilidades tradicionales de edición de vídeo.

¿Necesito experiencia previa en edición de vídeo para crear tours virtuales de casas con HeyGen?

En absoluto. HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de tours de propiedades con creación de vídeos automatizada. Nuestra herramienta de IA fácil de usar permite a los profesionales inmobiliarios generar tours virtuales de casas de alta calidad de manera eficiente, ahorrando tiempo valioso y sin requerir habilidades avanzadas de edición.

¿Puedo añadir branding personalizado a mis vídeos inmobiliarios creados con HeyGen?

Por supuesto. HeyGen admite branding personalizado, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores y elementos visuales específicos. Esto asegura una identidad de marca consistente en todos tus vídeos inmobiliarios, ayudando a mejorar tu reputación y crear una impresión profesional.

¿Qué tipos de contenido de marketing puede producir HeyGen para listados inmobiliarios?

HeyGen permite a los profesionales inmobiliarios crear contenido de marketing diverso, desde vídeos de tours de propiedades atractivos y reels impactantes para redes sociales hasta vídeos de perfil de agente y vídeos de testimonios. También puedes utilizar subtítulos de IA y texto personalizado para mejorar tu mensaje de manera efectiva.

