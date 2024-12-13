Generador de Vídeos de Recorrido de Propiedades para Profesionales Inmobiliarios

Ahorra tiempo valioso y recibe más consultas. Crea vídeos de propiedades de calidad profesional con nuestra potente biblioteca de medios.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de recorrido de propiedad dinámico de 30 segundos optimizado para redes sociales, dirigido a agentes inmobiliarios que buscan generar más consultas para sus listados. El estilo visual debe ser brillante y moderno, incorporando elementos de Marca Personalizada y cortes rápidos entre los aspectos destacados de la propiedad, creando un impacto inmediato. Emplea una banda sonora animada y contemporánea para complementar los visuales enérgicos. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente esta pieza atractiva, facilitando la creación de un resultado pulido que destaque.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos destacando propiedades, adaptado para profesionales inmobiliarios ocupados que desean ahorrar tiempo valioso evitando ediciones complejas. Este vídeo contará con un avatar de IA amigable presentando los puntos de venta únicos de la propiedad de manera clara y concisa, encarnando una calidad profesional que inspira confianza. El estilo visual será limpio y sofisticado, enfocándose en áreas clave de la propiedad con una superposición de texto explicando características. El audio consistirá en una voz tranquilizadora e informativa del avatar de IA, mejorada por una melodía de fondo sutil y ambiental.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de 50 segundos que demuestre cómo las fotos estáticas de listados pueden transformarse en Vídeos Inmobiliarios atractivos, perfectos para propietarios de propiedades o pequeñas empresas que buscan calidad profesional sin un esfuerzo extenso. El estilo visual debe ser elegante, animando imágenes con zooms y paneos sutiles, e integrando texto en pantalla para enfatizar características. Una pista musical motivadora y aspiracional acompañará los visuales. Toda la narrativa de este vídeo se generará eficientemente usando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, asegurando un mensaje coherente e impactante.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Recorrido de Propiedades

Transforma sin esfuerzo tus fotos de listados en vídeos de recorrido de propiedades profesionales y atractivos con AI, diseñados para captar más consultas y ahorrar tiempo valioso a los profesionales inmobiliarios.

1
Step 1
Sube Tus Fotos de Listados
Sube fácilmente tus fotos de listados de alta calidad a la plataforma. Nuestra AI analiza tus imágenes para preparar un flujo cinematográfico suave, utilizando el soporte de nuestra biblioteca de medios.
2
Step 2
Aplica Tu Branding Personalizado
Personaliza tu vídeo de recorrido de propiedades aplicando tu branding personalizado, incluyendo tu logo y paleta de colores preferida, usando nuestros controles de branding dedicados.
3
Step 3
Crea Tu Recorrido Cinematográfico
Nuestro generador de vídeo AI creará automáticamente un recorrido de propiedad dinámico. Mejora aún más añadiendo una voz en off profesional para resaltar las características clave de la propiedad.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de propiedad de calidad profesional y expórtalo en varios formatos de aspecto, listo para compartir inmediatamente en redes sociales y otros canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Testimonios y Éxitos de Clientes

Desarrolla testimonios en vídeo convincentes e historias de éxito para construir confianza y credibilidad, ayudando a los profesionales inmobiliarios a cerrar tratos más rápido.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de recorrido de propiedades?

La plataforma de vídeo AI de HeyGen permite a los profesionales inmobiliarios crear impresionantes Vídeos de Propiedades con un flujo cinematográfico suave. Genera contenido de calidad profesional que cautiva a los compradores potenciales, llevando a más consultas y ayudándote a cerrar tratos más rápido.

¿Es difícil crear Vídeos Inmobiliarios con HeyGen si no tengo experiencia en edición?

¡En absoluto! HeyGen simplifica el proceso de creación de Vídeos Inmobiliarios permitiéndote subir fotos fácilmente. Nuestra tecnología de Vídeo AI maneja las partes complejas, lo que significa que puedes generar vídeos de propiedades de alta calidad sin necesidad de edición, ahorrando tiempo valioso.

¿Puedo aplicar branding personalizado a mis vídeos de propiedades hechos con HeyGen?

Sí, HeyGen admite Branding Personalizado para todas tus producciones de generador de vídeos de recorrido de propiedades. Incorpora fácilmente tu logo y colores de marca para mantener una calidad profesional y una presencia consistente en todos tus canales de marketing.

¿Cómo ayuda HeyGen a los profesionales inmobiliarios a ahorrar tiempo y recursos?

HeyGen permite a los profesionales inmobiliarios transformar rápidamente fotos estáticas de listados en Vídeos Inmobiliarios dinámicos. Nuestra plataforma de Vídeo AI automatiza la creación de vídeos, reduciendo significativamente la necesidad de videógrafos externos costosos y edición extensa, ahorrando así tiempo y recursos valiosos.

