Crea un vídeo conciso de 1 minuto dirigido a agentes inmobiliarios y administradores de propiedades, demostrando la simplicidad de usar software de recorridos virtuales para generar visitas guiadas atractivas. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y limpio, complementado con música de fondo animada y una locución clara, destacando cómo la función de texto a vídeo de HeyGen combinada con avatares de AI puede agilizar la creación de contenido, asegurando accesibilidad desde cualquier dispositivo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional visualmente impresionante de 90 segundos dirigido a desarrolladores de propiedades y comercializadores de bienes raíces de lujo, mostrando la calidad inmersiva de un recorrido virtual en 3D. Emplea un estilo visual elegante y de alta definición con música de fondo sofisticada y una locución profesional generada usando la generación de locuciones de HeyGen. Enfatiza la capacidad de integrar puntos de interés personalizados y enriquecer la experiencia del recorrido con visuales de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock, capturando cada detalle intrincado de propiedades de alta gama.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 2 minutos diseñado para potenciales compradores de viviendas e inversores inmobiliarios, ilustrando los beneficios de los recorridos interactivos para explorar diversas listas de bienes raíces. El vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio atractivo y amigable, con visuales dinámicos y narración hablada clara, mejorada por los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la máxima comprensión. Demuestra cómo los espectadores pueden navegar e interactuar con varias características de la propiedad, tomando decisiones informadas directamente desde sus pantallas, utilizando plantillas y escenas creativas para visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo explicativo sencillo de 45 segundos para pequeñas empresas inmobiliarias y agentes individuales, presentando un generador de recorridos de propiedades como una solución completa para sus necesidades de marketing. El vídeo debe mantener un estilo visual práctico y empoderador con un tono directo, acompañado de música instrumental. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar características clave y mostrar cómo el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones simplifican la adaptación de recorridos para varias plataformas, posicionándolo como una herramienta indispensable para listados profesionales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Recorridos de Propiedades

Crea recorridos virtuales impresionantes e interactivos para listados de bienes raíces con facilidad, cautivando a potenciales compradores desde cualquier lugar.

1
Step 1
Sube Tu Material de Propiedad
Agrega fácilmente tus fotos y vídeos al generador de recorridos de propiedades usando nuestro soporte de biblioteca de medios/stock. Esto forma la base de tu experiencia virtual inmersiva.
2
Step 2
Mejora con Puntos de Interés Interactivos
Crea recorridos dinámicos e interactivos añadiendo puntos de interés personalizados para resaltar características clave. Utiliza la generación de locuciones para proporcionar una narración atractiva para una experiencia verdaderamente guiada.
3
Step 3
Personaliza y Marca Tu Recorrido
Aplica tus controles de marca, como logotipos y colores, para asegurar que tu recorrido virtual se alinee con tus listados de bienes raíces. Esto mantiene el profesionalismo y mejora la confianza del espectador.
4
Step 4
Publica para Acceso Universal
Genera y exporta tu recorrido virtual completo usando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para una visualización óptima en cualquier dispositivo. Ofrece casas abiertas 24/7 sin interrupciones a una audiencia global.

Casos de Uso

Presentaciones Dinámicas de Propiedades

Presenta visualmente recorridos virtuales detallados de propiedades con vídeos generados por AI, destacando características únicas y planos de planta de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de recorridos de propiedades en vídeo atractivos?

HeyGen aprovecha los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo desde guion para producir recorridos de propiedades en vídeo atractivos. Esto permite una narración dinámica y presentaciones visuales que muestran efectivamente los bienes raíces, mejorando tus esfuerzos de marketing en general.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de recorridos de propiedades?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa y paletas de colores específicas en tus vídeos. Además, hay una amplia gama de plantillas y escenas personalizables disponibles, permitiendo recorridos únicos e inmersivos para cada listado de bienes raíces.

¿Qué tan accesibles son los vídeos de recorridos de propiedades generados por HeyGen en varios dispositivos?

Los vídeos creados con HeyGen para recorridos virtuales de propiedades son altamente accesibles, diseñados para ser vistos sin problemas desde cualquier dispositivo, incluidos dispositivos móviles y navegadores de escritorio. HeyGen también admite el cambio de tamaño de aspecto y varios formatos de exportación para optimizar la visualización en diferentes plataformas.

¿Puede HeyGen escalar eficientemente la producción de múltiples vídeos de recorridos de propiedades?

Sí, HeyGen es una solución completa para producir eficientemente numerosos vídeos de recorridos de propiedades, actuando como un potente generador de recorridos de propiedades para contenido de vídeo. Su soporte de biblioteca de medios y características automatizadas como la generación de locuciones permiten la creación y despliegue rápidos de contenido diverso de listados de bienes raíces.

