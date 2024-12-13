Generador de Recorridos de Propiedades: Crea Recorridos Virtuales Inmersivos Hoy
Genera recorridos virtuales 3D interactivos y casas abiertas 24/7 sin esfuerzo, aprovechando el texto a vídeo desde guion para listados de bienes raíces rápidos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo promocional visualmente impresionante de 90 segundos dirigido a desarrolladores de propiedades y comercializadores de bienes raíces de lujo, mostrando la calidad inmersiva de un recorrido virtual en 3D. Emplea un estilo visual elegante y de alta definición con música de fondo sofisticada y una locución profesional generada usando la generación de locuciones de HeyGen. Enfatiza la capacidad de integrar puntos de interés personalizados y enriquecer la experiencia del recorrido con visuales de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock, capturando cada detalle intrincado de propiedades de alta gama.
Produce un vídeo informativo de 2 minutos diseñado para potenciales compradores de viviendas e inversores inmobiliarios, ilustrando los beneficios de los recorridos interactivos para explorar diversas listas de bienes raíces. El vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio atractivo y amigable, con visuales dinámicos y narración hablada clara, mejorada por los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la máxima comprensión. Demuestra cómo los espectadores pueden navegar e interactuar con varias características de la propiedad, tomando decisiones informadas directamente desde sus pantallas, utilizando plantillas y escenas creativas para visuales atractivos.
Genera un vídeo explicativo sencillo de 45 segundos para pequeñas empresas inmobiliarias y agentes individuales, presentando un generador de recorridos de propiedades como una solución completa para sus necesidades de marketing. El vídeo debe mantener un estilo visual práctico y empoderador con un tono directo, acompañado de música instrumental. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar características clave y mostrar cómo el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones simplifican la adaptación de recorridos para varias plataformas, posicionándolo como una herramienta indispensable para listados profesionales.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios de Propiedades de Alto Rendimiento.
Crea rápidamente anuncios de vídeo atractivos para tus listados de bienes raíces y recorridos virtuales para atraer a más compradores potenciales.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce sin esfuerzo clips de vídeo cautivadores de tus recorridos virtuales para compartir en todas las plataformas de redes sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de recorridos de propiedades en vídeo atractivos?
HeyGen aprovecha los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo desde guion para producir recorridos de propiedades en vídeo atractivos. Esto permite una narración dinámica y presentaciones visuales que muestran efectivamente los bienes raíces, mejorando tus esfuerzos de marketing en general.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de recorridos de propiedades?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa y paletas de colores específicas en tus vídeos. Además, hay una amplia gama de plantillas y escenas personalizables disponibles, permitiendo recorridos únicos e inmersivos para cada listado de bienes raíces.
¿Qué tan accesibles son los vídeos de recorridos de propiedades generados por HeyGen en varios dispositivos?
Los vídeos creados con HeyGen para recorridos virtuales de propiedades son altamente accesibles, diseñados para ser vistos sin problemas desde cualquier dispositivo, incluidos dispositivos móviles y navegadores de escritorio. HeyGen también admite el cambio de tamaño de aspecto y varios formatos de exportación para optimizar la visualización en diferentes plataformas.
¿Puede HeyGen escalar eficientemente la producción de múltiples vídeos de recorridos de propiedades?
Sí, HeyGen es una solución completa para producir eficientemente numerosos vídeos de recorridos de propiedades, actuando como un potente generador de recorridos de propiedades para contenido de vídeo. Su soporte de biblioteca de medios y características automatizadas como la generación de locuciones permiten la creación y despliegue rápidos de contenido diverso de listados de bienes raíces.