Crea un atractivo vídeo de 45 segundos para listar propiedades dirigido a compradores potenciales, mostrando un nuevo desarrollo de primera categoría. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con cortes rápidos de los aspectos destacados de la propiedad, complementados con una banda sonora animada y una locución profesional generada usando la capacidad de generación de voz de HeyGen para narrar las características clave. Los agentes y corredores de bienes raíces apreciarán el proceso fluido de transformar metraje en bruto en contenido atractivo para el creador de vídeos de marketing inmobiliario.

