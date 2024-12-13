Creador de Vídeos de Gestión de Propiedades: Crea Vídeos Impresionantes

Crea rápidamente vídeos atractivos para listados con nuestra función de plantillas y escenas fáciles de usar para impulsar tus esfuerzos de marketing.

Genera un vídeo de 30 segundos dirigido a gestores de propiedades, mostrando lo fácil que es crear vídeos atractivos para nuevos listados. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando música de fondo animada, mientras un avatar de AI guía a los espectadores a través de los beneficios de usar un creador de vídeos de gestión de propiedades para optimizar su marketing con la generación de voz en off de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo inmersivo de 45 segundos de recorrido virtual dirigido a posibles inquilinos o compradores, transformando fotos estáticas de propiedades en vídeos dinámicos de bienes raíces. La estética debe ser moderna y atractiva, acompañada de una voz en off descriptiva, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para generar automáticamente la narración y subtítulos/captions para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos para propietarios de inmuebles que buscan servicios de gestión, explicando la propuesta de valor de una empresa de gestión de propiedades. Este vídeo de propiedades debe adoptar un estilo visual confiable y limpio, presentando un avatar de AI amigable que exponga los servicios clave, incorporando las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y soporte de biblioteca de medios/stock para visuales ricos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para profesionales inmobiliarios, enfatizando los puntos de venta únicos de una empresa para sus esfuerzos de marketing. El estilo visual y de audio debe ser impactante y rápido, con un claro llamado a la acción, aprovechando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para distribución multiplataforma y generación efectiva de voz en off.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Gestión de Propiedades

Crea sin esfuerzo vídeos cautivadores de gestión de propiedades y bienes raíces con AI, optimizando tus esfuerzos de marketing y captando a tu audiencia.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo de bienes raíces profesionales, diseñadas para establecer rápidamente la base de tus vídeos de propiedades.
2
Step 2
Sube Tu Material
Mejora tu proyecto subiendo tus propias fotos y vídeos de propiedades, o selecciona de nuestra extensa biblioteca de medios para mostrar cada detalle.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Personaliza tu vídeo con herramientas intuitivas de edición de vídeo, añadiendo texto, música de fondo y aplicando tu Kit de Marca único para un aspecto consistente.
4
Step 4
Genera y Comparte
Finaliza tu vídeo de gestión de propiedades atractivo y genéralo en varios formatos de aspecto, listo para compartir sin esfuerzo como contenido en redes sociales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Propiedades

Destaca listados de propiedades exitosos o testimonios de inquilinos con vídeos atractivos de AI, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales de bienes raíces?

HeyGen te permite crear vídeos de bienes raíces atractivos sin esfuerzo utilizando la automatización impulsada por AI. Simplemente transforma tus listados de propiedades o guiones en contenido visual cautivador con avatares de AI y plantillas de vídeo de bienes raíces listas para usar, optimizando tus esfuerzos de marketing.

¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos atractivos de listados y recorridos virtuales?

Absolutamente. HeyGen proporciona plantillas de vídeo de bienes raíces y una funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar para ayudarte a crear vídeos de listados y recorridos virtuales atractivos. Puedes subir fácilmente fotos de tus propiedades y añadir avatares de AI para guiar a los espectadores, perfecto para compartir como contenido en redes sociales.

¿Qué controles de marca están disponibles para los vídeos de propiedades creados con HeyGen?

HeyGen te permite mantener una marca consistente en todos tus vídeos de propiedades. Utiliza las funciones del Kit de Marca de HeyGen para personalizar logotipos, colores y fuentes, asegurando que tus vídeos de bienes raíces se alineen perfectamente con la identidad visual de tu agencia para un máximo impacto de marketing.

¿Cómo puede la generación de vídeos con AI de HeyGen beneficiar mi marketing inmobiliario?

Las capacidades de generación de vídeos con AI de HeyGen impulsan significativamente tus esfuerzos de marketing inmobiliario al automatizar la creación de vídeos. Genera vídeos de alta calidad a partir de guiones de texto, completos con avatares de AI y voces en off profesionales, permitiéndote producir más contenido de manera eficiente y destacarte como un creador de vídeos de bienes raíces de primer nivel.

