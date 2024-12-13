Creador de Videos Inmobiliarios: Impulsa Listados y Clientes Potenciales

Crea rápidamente videos atractivos de propiedades a partir de texto, aumentando clientes potenciales con capacidades avanzadas de texto a video desde guion.

Imagina un recorrido en video de 60 segundos diseñado para posibles inquilinos, mostrando una propiedad impresionante con imágenes atractivas y una voz en off profesional y acogedora. Este video debe resaltar las comodidades clave y los puntos de venta únicos, utilizando la potente generación de voz en off de HeyGen para narrar una experiencia de puesta en escena virtual convincente, haciendo que los espectadores se sientan como en casa al instante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video informativo de 45 segundos dirigido a propietarios e inversores que buscan servicios de gestión, con un avatar de IA amigable presentando los beneficios de la experiencia de tu empresa. El estilo visual debe ser moderno y confiable, con un audio claro y conciso, enfatizando cómo nuestra plataforma de creación de videos inmobiliarios ayuda a generar más clientes potenciales y optimizar las operaciones de la propiedad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un reel dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a posibles compradores de viviendas, utilizando imágenes vibrantes y una banda sonora animada para resaltar rápidamente tres nuevos videos de listados. El video debe aprovechar las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ofrecer una presentación visualmente atractiva y de ritmo rápido de las propiedades disponibles, capturando la atención de inmediato con su flujo energético.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video elegante y tranquilizador de 50 segundos dirigido a vendedores de viviendas, explicando el sencillo proceso de listar su propiedad con tu agencia, completo con imágenes profesionales y una narrativa informativa. Este video debe destacar la personalización de marca y asegurar la accesibilidad a través de los subtítulos automáticos de HeyGen, transmitiendo un sentido de experiencia y servicio personalizado en todo momento.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Gestión de Propiedades

Crea eficientemente videos de propiedades atractivos y recorridos virtuales para atraer inquilinos y mostrar listados con facilidad, optimizando tu marketing de gestión de propiedades.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Video
Elige entre una variedad de plantillas de video profesionales y escenas diseñadas específicamente para videos de propiedades y recorridos virtuales. Sube fácilmente tus fotos y medios existentes para completar el diseño elegido.
2
Step 2
Pega tu Guion de Propiedad
Introduce los detalles y descripciones de tu propiedad en el editor de guiones. Nuestra capacidad de "Texto a video desde guion" generará sin problemas videos inmobiliarios atractivos a partir de tu texto.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Personaliza tus videos de propiedades con el logo, colores y fuentes de tu marca usando nuestros "Controles de marca". Esto asegura que cada video refleje tu imagen profesional y refuerce la personalización de marca para tu negocio.
4
Step 4
Exporta para Uso en Múltiples Plataformas
Genera tus videos de propiedades de alta calidad en varios formatos de aspecto optimizados para redes sociales y diferentes plataformas usando nuestra función de "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto". Esto asegura que tus recorridos virtuales lleguen a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Testimonios de Gestión de Propiedades

.

Elabora videos profesionales impulsados por IA de clientes satisfechos para construir confianza y credibilidad en tus servicios de gestión de propiedades.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear recorridos en video inmobiliarios atractivos para mis listados?

HeyGen simplifica la creación de videos de propiedades atractivos. Utiliza nuestras plantillas de video diseñadas profesionalmente y las potentes capacidades de generación de video con IA para producir recorridos en video inmersivos rápidamente, mostrando tus listados de manera efectiva a posibles compradores.

¿Es posible producir videos inmobiliarios de alta calidad sin ningún equipo de filmación tradicional?

Sí, el generador de videos con IA de HeyGen te permite crear videos inmobiliarios profesionales sin necesidad de filmación. Simplemente introduce tu guion o sube fotos, y nuestra plataforma se encarga del resto, convirtiendo texto e imágenes en videos dinámicos de listados.

¿Puedo personalizar mis videos de listados inmobiliarios para que coincidan con la identidad de mi marca usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece robustas funciones de personalización de marca, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y estilo único en cada video de propiedad. Esto asegura una representación de marca consistente en todos tus videos inmobiliarios, ayudándote a destacar.

¿Cómo ayuda HeyGen a los profesionales inmobiliarios a generar más clientes potenciales a través del contenido en video?

HeyGen empodera a los profesionales inmobiliarios para producir rápidamente contenido de video de alta calidad optimizado para redes sociales y diversas plataformas. Al crear videos inmobiliarios atractivos y visitas virtuales de manera eficiente, puedes mejorar significativamente tu presencia en línea y generar más clientes potenciales.

