Creador de Vídeos de Información sobre Propiedades: Crea Vídeos Inmobiliarios Rápidamente

Crea sin esfuerzo impresionantes recorridos en vídeo impulsados por IA para todos tus listados de propiedades, con avatares profesionales de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 2 minutos diseñado para desarrolladores y gerentes de producto, profundizando en la tecnología de vídeo con IA que impulsa nuestras soluciones de recorridos virtuales por el hogar. Este vídeo debe emplear un estilo visual técnico con diagramas animados y fragmentos de código, complementado con una narración precisa y calmada y subtítulos para mayor claridad, demostrando procesos complejos con facilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de exhibición de 90 segundos dirigido a fotógrafos inmobiliarios y equipos de marketing, ilustrando el poder transformador del software de foto a vídeo con IA para convertir imágenes estáticas de propiedades en vídeos inmobiliarios dinámicos. La estética visual debe ser vibrante y enérgica, destacando las transformaciones de antes y después utilizando varias plantillas y escenas de la biblioteca de HeyGen, con música de fondo motivadora.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de 1 minuto y 30 segundos para especialistas en marketing inmobiliario y gestores de redes sociales, demostrando cómo usar eficazmente los vídeos con IA para estrategias integrales de marketing en vídeo. El estilo visual debe ser atractivo y práctico, mostrando opciones de personalización paso a paso con los avatares de IA de HeyGen, y optimizado para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, manteniendo un tono amigable y alentador en todo momento.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Información sobre Propiedades

Transforma fácilmente datos y visuales de propiedades en vídeos inmobiliarios atractivos para listados, marketing y presentaciones a clientes con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Selecciona los Detalles de tu Propiedad
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada o ingresando la información clave de tu propiedad. Esta configuración inicial proporciona una base estructurada para tu vídeo de información sobre propiedades, mostrando detalles importantes sobre tus listados de propiedades.
2
Step 2
Sube Medios de la Propiedad
Mejora tu vídeo subiendo fotos y clips de vídeo de alta calidad de la propiedad. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar visuales atractivos que den vida a tu recorrido virtual por el hogar.
3
Step 3
Añade una Narración Atractiva
Elabora un guion detallado explicando las características e información de la propiedad. Aprovecha la generación de locuciones de HeyGen para dar vida a tu guion, creando una visión general profesional e informativa utilizando el avanzado Software de Vídeo Inmobiliario con IA.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de información sobre propiedades y utiliza la función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizarlo para varias plataformas. Comparte tus vídeos inmobiliarios profesionales para llegar a una audiencia más amplia y atraer a potenciales compradores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos de Testimonios Poderosos

Elabora vídeos de testimonios convincentes con clientes satisfechos para construir confianza y credibilidad para los agentes inmobiliarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica la tecnología de vídeo con IA de HeyGen la producción de vídeos inmobiliarios?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de vídeo con IA para simplificar la producción de vídeos inmobiliarios, permitiendo a los usuarios generar vídeos de alta calidad a partir de guiones de texto con avatares y locuciones de IA. Esta Creación de Vídeos Impulsada por IA reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente necesarios para rodajes de vídeo complejos.

¿Puede HeyGen transformar fotos de propiedades en recorridos virtuales dinámicos?

Sí, HeyGen actúa como un potente software de foto a vídeo con IA, permitiéndote dar vida a fotos estáticas de propiedades. Puedes combinar fácilmente imágenes con texto atractivo, avatares de IA y locuciones para crear recorridos virtuales cautivadores que atraigan a potenciales compradores.

¿Qué tipos de vídeos inmobiliarios puede ayudar a crear HeyGen a los agentes inmobiliarios?

HeyGen capacita a los agentes inmobiliarios para producir una amplia gama de vídeos inmobiliarios profesionales, incluyendo vídeos de listados cautivadores, vídeos explicativos informativos y vídeos de testimonios auténticos. Su interfaz fácil de usar y plantillas hacen que crear contenido atractivo para listados de propiedades sea sencillo.

¿Cómo puede HeyGen asegurar una marca consistente para mi marketing de vídeos inmobiliarios?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar fácilmente tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas en todos tus materiales de marketing en vídeo. Esto asegura que cada vídeo, desde listados de propiedades hasta actualizaciones en redes sociales, mantenga una identidad de marca consistente y profesional.

