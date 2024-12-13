Generador de Vídeos de Campañas Promocionales para Creación Instantánea de Anuncios

Aumenta el compromiso y la eficiencia. Nuestro generador de vídeos con IA utiliza texto a vídeo desde guion para producir campañas atractivas rápidamente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a agencias de marketing y especialistas en marketing de rendimiento, ilustrando los beneficios de la creación de contenido impulsada por IA. El vídeo debe presentar un avatar de IA profesional que exponga la información clave con una voz en off clara y autoritaria y una estética corporativa pulida, aprovechando los 'Avatares de IA' de HeyGen para una representación de marca impecable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante anuncio de 15 segundos para redes sociales diseñado para equipos creativos y gestores de redes sociales, centrado en una campaña impulsada por tendencias. Utiliza cortes rápidos, superposiciones de colores brillantes y una pista musical popular y enérgica, enfatizando la facilidad de personalizar las 'plantillas de vídeo' existentes y adaptarlas para varias plataformas usando la función de 'Redimensionamiento y exportación de proporciones' de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de 60 segundos para marcas globales y grandes equipos de marketing que buscan campañas localizadas, demostrando cómo escalar contenido de manera eficiente en diferentes regiones. Emplea un diseño visual elegante y minimalista con múltiples opciones de voz en off para transmitir un mensaje global, enfatizando el poder de 'Texto a vídeo desde guion' para generar narrativas diversas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Campañas Promocionales

Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo impactantes con herramientas impulsadas por IA, desde el guion hasta la exportación final, diseñadas para todas tus necesidades de campaña.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza eligiendo entre una variedad de 'plantillas de vídeo' diseñadas profesionalmente o empieza con un lienzo en blanco para desarrollar tu campaña promocional única.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Usa el 'editor fácil de arrastrar y soltar' para añadir tus visuales, texto y elementos de marca, asegurando que tu vídeo se alinee perfectamente con el mensaje de tu campaña.
3
Step 3
Incorpora Actores y Voces en Off de IA
Eleva tu campaña con 'actores de IA' realistas y voces en off profesionales generadas desde tu guion, añadiendo un toque dinámico y atractivo a tu mensaje.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Vídeo
Con tu contenido completo, utiliza nuestras herramientas para 'descargar o compartir diseños' directamente, listo para lanzar tu campaña de anuncios de vídeo atractiva en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos Testimoniales Auténticos

Crea vídeos testimoniales convincentes y muestra historias de éxito de clientes para construir confianza y credibilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de anuncios de vídeo atractivos para campañas de marketing?

HeyGen es un potente creador de anuncios de vídeo con IA que permite la producción rápida de vídeos de campañas promocionales cautivadores. Utiliza los actores de IA y las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen para generar contenido de alta calidad que realmente destaque.

¿Qué tipo de avatares de IA ofrece HeyGen para crear vídeos de productos atractivos?

HeyGen proporciona una selección diversa de avatares de IA realistas y actores de IA diseñados para presentar tus vídeos de productos de manera dinámica y profesional. Esto te permite crear anuncios de vídeo con una marca coherente y mensajes impactantes.

¿Puede HeyGen ayudar a las agencias de marketing a desarrollar contenido de vídeo creativo y escalable?

Absolutamente. HeyGen actúa como un generador de vídeos con IA esencial para agencias de marketing, facilitando la rápida creación de diversas variantes de vídeo y pruebas creativas. Esto ayuda a las agencias a optimizar su estrategia de contenido en todas las plataformas de redes sociales.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de personalización de plantillas de vídeo para necesidades de marca únicas?

HeyGen simplifica la personalización a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar, permitiendo a los usuarios adaptar las plantillas de vídeo con elementos de marca específicos, animaciones, música o pegatinas. Esto asegura que cada vídeo promocional se alinee perfectamente con la identidad única de tu marca.

