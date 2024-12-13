Creador de Vídeos Promocionales: Creación Rápida y Fácil en Línea

Transforma tus guiones en anuncios de vídeo para redes sociales con nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion.

Imagina un vibrante vídeo promocional de 30 segundos, perfecto para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing que anuncian un nuevo producto. El estilo visual debe ser brillante, moderno y acompañado de música de fondo alegre y libre de derechos. Destaca cómo las 'Plantillas y escenas' de HeyGen facilitan la creación de contenido de 'vídeo promocional' profesional, incluso para principiantes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Cómo crearías un vídeo explicativo convincente de 45 segundos dirigido a startups tecnológicas y educadores, diseñado para simplificar características complejas de software? El estilo visual debe ser limpio y profesional, mejorado por una nítida 'Generación de voz en off'. Enfatiza la innovación de usar 'Avatares de AI' para presentar 'vídeos explicativos' claros y concisos sin necesidad de un presentador en vivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un dinámico anuncio de vídeo de 15 segundos para redes sociales, específicamente para marcas de comercio electrónico que apuntan a consumidores jóvenes. Este anuncio necesita un estilo visual rápido y atractivo, optimizado para visualización en silencio con música de tendencia y 'Subtítulos/captions' prominentes. Muestra cómo el 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' de HeyGen permite a los creadores que usan un 'creador de vídeos promocionales en línea' adaptar fácilmente los vídeos para varias plataformas sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Transmite la esencia de un nuevo servicio con un sofisticado vídeo de marketing en profundidad de 60 segundos, dirigido a agencias de marketing y creadores de contenido. El estilo visual debe ser cinematográfico, utilizando ricos activos de 'Biblioteca de medios/soporte de stock' y una banda sonora impactante y profesionalmente modulada. Demuestra el proceso fluido de convertir un guion detallado en una narrativa cautivadora de 'vídeos de marketing' usando la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales

Crea vídeos promocionales profesionales sin esfuerzo con nuestro intuitivo creador de vídeos promocionales en línea. Aprovecha la AI y diversas funciones para cautivar a tu audiencia y alcanzar tus objetivos de marketing.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla para Comenzar
Elige entre una amplia gama de **plantillas** profesionales o comienza con un lienzo en blanco para que se ajuste perfectamente a las necesidades de tu proyecto. Esto proporciona una base sólida para tu vídeo promocional.
2
Step 2
Personaliza con Tus Medios o Stock
Personaliza tu vídeo subiendo tus propios recursos o seleccionando de nuestra extensa biblioteca de **fotos y vídeos de stock**. Integra los colores y el logo únicos de tu marca para un aspecto cohesivo.
3
Step 3
Mejora con Voz en Off y Subtítulos
Genera **voces en off** de sonido natural directamente desde texto para narrar tu historia. Añade subtítulos y captions precisos para mejorar la accesibilidad y asegurar que tu mensaje sea claro para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Promocional
Finaliza tu **vídeo promocional** convincente exportándolo en relaciones de aspecto óptimas para cualquier plataforma. Comparte tu contenido de alta calidad en redes sociales o en tu sitio web para involucrar efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Vídeos Dinámicos de Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos y atractivos vídeos de AI que generen confianza y demuestren el valor real de tus ofertas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de mis vídeos promocionales?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar texto en vídeos promocionales atractivos, permitiéndote crear vídeos de marketing de alta calidad rápidamente. Su intuitivo creador de vídeos promocionales en línea te permite producir contenido cautivador sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para hacer vídeos promocionales?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de plantillas, avatares de AI, fotos y vídeos de stock, y música libre de derechos para mejorar tus vídeos promocionales. Puedes personalizar la marca con tu logo y colores, asegurando que tus vídeos de producto se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Puede HeyGen crear varios tipos de vídeos de marketing?

Absolutamente, HeyGen es un versátil creador de vídeos promocionales capaz de producir diversos vídeos de marketing, incluyendo vídeos de producto, vídeos explicativos y anuncios de vídeo para redes sociales. Sus robustas funciones de texto a vídeo y generación de voz en off aseguran una creación de contenido integral para cualquier campaña.

¿HeyGen soporta funciones avanzadas como subtítulos y ajustes de relación de aspecto?

Sí, HeyGen incorpora funcionalidades esenciales de editor de vídeo como la generación automática de subtítulos y el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para varias plataformas. Esto asegura que tu vídeo promocional en línea luzca profesional y esté optimizado para cualquier pantalla o canal de redes sociales.

