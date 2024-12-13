Generador de Vídeos Promocionales: Crea Vídeos de Marketing Atractivos

Transforma tus guiones en vídeos de marketing dinámicos usando nuestra tecnología de texto a vídeo y voces de AI.

Imagina crear un vibrante vídeo promocional de 30 segundos para anunciar el lanzamiento de un nuevo producto, diseñado para pequeños empresarios entusiastas que buscan cautivar a su audiencia con un estilo visual moderno y animado, con gráficos en movimiento dinámicos y una pista de fondo enérgica. Utiliza las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la creación, mejoradas por la generación de Voz en off sin fisuras, transformando tu guion en una narrativa de audio atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing profesional de 45 segundos diseñado para que los especialistas en marketing digital muestren poderosamente historias de éxito de clientes en plataformas de redes sociales, empleando una estética visual limpia de estilo testimonial con iluminación cálida y audio claro, complementado por música de fondo sutil y edificante. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar narrativas convincentes y asegura la máxima accesibilidad con Subtítulos/captions.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a startups tecnológicas, perfecto para ilustrar claramente características complejas de software a través de un estilo visual minimalista con iconos animados y visuales paso a paso, apoyado por una voz en off calmada e informativa y música de fondo ligera. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen agilizará la producción de contenido, mientras que su soporte de Biblioteca de medios/stock ofrece visuales diversos para mejorar la comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional cautivador de 15 segundos para marcas de comercio electrónico anunciando ventas flash, requiriendo una presentación rápida y visualmente impactante de imágenes de productos con superposiciones de texto audaces y música moderna y pegajosa para crear un tono urgente y emocionante. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para ajustarse perfectamente a varias plataformas sociales y aprovecha su soporte de Biblioteca de medios/stock para activos visuales de alto impacto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Promocionales

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales impresionantes con herramientas potenciadas por AI, transformando ideas en contenido compartible que potencia tu impacto de marketing.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu texto o guion, permitiendo que la AI transforme instantáneamente tus palabras en escenas de vídeo atractivas.
2
Step 2
Selecciona Visuales
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales para diseñar escenas que se alineen perfectamente con el mensaje de tu marca.
3
Step 3
Genera Audio
Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para añadir voces en off de AI claras y convincentes que narren tu vídeo promocional con precisión.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu salida de vídeo de alta calidad, ajustando las relaciones de aspecto según sea necesario, luego descarga y comparte fácilmente tu creación en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en vídeos promocionales potenciados por AI que construyen confianza y credibilidad para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales?

El creador de vídeos de AI de HeyGen actúa como un potente generador de vídeos promocionales, permitiéndote crear vídeos promocionales de alta calidad rápidamente. Aprovecha nuestras avanzadas funciones de AI y plantillas de vídeo profesionales para agilizar todo tu proceso de creación de vídeos.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para vídeos de marketing?

HeyGen empodera a los usuarios con una amplia libertad creativa para vídeos de marketing a través de su editor de vídeo intuitivo. Puedes utilizar animaciones de texto dinámicas, visuales de AI y plantillas de vídeo personalizables, además de añadir voces en off de alta calidad y subtítulos automáticos para mejorar tu contenido.

¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos promocionales de alta calidad para redes sociales?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para producir vídeos de alta calidad, lo que lo hace ideal para vídeos promocionales compartidos en todas las plataformas de redes sociales. Sus funciones de AI aseguran una creación de vídeos eficiente, perfecta para vídeos de marketing o explicativos impactantes con subtítulos automáticos.

¿Es HeyGen una herramienta efectiva para alguien nuevo en la edición de vídeos?

Sí, HeyGen sirve como un creador de vídeos promocionales intuitivo, incluso para principiantes. Su interfaz fácil de usar y editor de vídeo potenciado por AI simplifican el proceso de creación de vídeos, permitiendo ediciones sin esfuerzo para producir vídeos promocionales profesionales.

