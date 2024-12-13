Creador de Vídeos Promocionales para un Marketing Impactante

Crea vídeos promocionales impactantes para aumentar las ventas, aprovechando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Desarrolla un vídeo promocional de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas que necesiten producir rápidamente materiales de marketing de alta calidad. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos que muestren varios productos, complementados por una voz en off profesional y optimista. Enfatiza cómo las Plantillas y escenas de HeyGen permiten una creación rápida de contenido, permitiendo a los usuarios lanzar sus campañas de marketing de manera eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un elegante vídeo promocional de 45 segundos para emprendedores conocedores de la tecnología que buscan optimizar su proceso de producción de vídeos. El vídeo debe presentar gráficos modernos, demostrando los innovadores avatares de IA de HeyGen entregando mensajes clave con una voz de IA clara y autoritaria. Destaca cómo HeyGen funciona como un avanzado creador de vídeos promocionales de IA al simplificar tareas complejas mediante la generación de voz en off.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a gestores de redes sociales que buscan el máximo compromiso. La estética visual debe ser rápida, con cortes dinámicos, texto animado impactante en pantalla y una pista de fondo pegadiza y libre de derechos. Muestra la función de Subtítulos/captions de HeyGen como crucial para la accesibilidad en todas las plataformas, permitiendo crear vídeos promocionales personalizados diseñados para captar la atención.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo informativo de 2 minutos dirigido a formadores corporativos o gerentes de producto que necesiten aclarar información compleja. El estilo visual debe ser limpio, empleando animaciones y gráficos claros y concisos, acompañados de una narración calmada y educativa. Demuestra cómo la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen facilita la creación de vídeos profesionales para explicaciones detalladas de productos o presentaciones de la empresa, todo dentro de un editor en línea intuitivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales

Crea vídeos promocionales atractivos rápida y eficientemente con nuestro creador de vídeos impulsado por IA, diseñado para elevar tus campañas de marketing.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente o comienza con un lienzo en blanco para iniciar la creación de tu vídeo promocional. Esto proporciona la base perfecta para tu mensaje.
2
Step 2
Crea Contenido Atractivo
Utiliza nuestro editor en línea intuitivo para añadir elementos multimedia. Aprovecha las capacidades de Texto a vídeo desde guion para generar voces en off y visuales atractivos directamente desde tu entrada de texto.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Aplica el estilo único de tu marca usando controles de marca, incluyendo logotipos y colores personalizados. Asegúrate de que tu vídeo promocional se alinee perfectamente con la identidad de tu marca para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tu vídeo promocional terminado en formatos de alta calidad. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para optimizar tu contenido para varias plataformas de redes sociales y canales de marketing.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios de clientes en contenido promocional poderoso y creíble usando vídeo dinámico impulsado por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos promocionales?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos promocionales de IA que transforma texto en vídeos profesionales con facilidad. Nuestras herramientas impulsadas por IA simplifican la edición de vídeos, permitiéndote generar contenido promocional atractivo rápidamente.

¿Puedo personalizar mis vídeos promocionales con elementos únicos usando HeyGen?

Sí, HeyGen te permite personalizar completamente tus vídeos promocionales con avatares de IA y voces en off que suenan humanas. Nuestro editor en línea intuitivo proporciona potentes herramientas de edición de vídeo para asegurar que tu contenido destaque.

¿Qué tipo de plantillas están disponibles en HeyGen para contenido promocional?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente, lo que facilita la creación de vídeos promocionales impactantes. Utiliza nuestro editor de arrastrar y soltar dentro del editor en línea para ensamblar rápidamente campañas de marketing atractivas.

¿HeyGen admite funciones como subtítulos y exportaciones de alta calidad para vídeos promocionales?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos integral que incluye subtítulos automáticos y opciones de exportación robustas para archivos MP4 de alta calidad. Esto asegura que tus vídeos profesionales estén listos para cualquier plataforma o canal de redes sociales.

