Crea un vídeo de informe de proyección de 1 minuto para analistas de negocios, mostrando tendencias financieras futuras con un estilo visual profesional y rico en datos, complementado por una voz en off calmada y autoritaria. Este vídeo debe aprovechar los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off para transmitir información compleja de manera clara.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para nuevos usuarios de software, ilustrando un proceso de incorporación paso a paso con un estilo visual limpio e interactivo y un tono de audio amigable e instructivo. El vídeo debe utilizar la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y subtítulos/captions para máxima claridad y accesibilidad.
Produce un vídeo de marketing de 45 segundos dirigido a clientes potenciales, destacando los beneficios de un nuevo servicio con un estilo visual dinámico y atractivo y un audio persuasivo y optimista. Esta presentación debe utilizar eficazmente las plantillas y escenas de HeyGen y su amplia biblioteca de medios/soporte de stock para crear una narrativa convincente.
Diseña un vídeo explicativo de noticias de 2 minutos para partes interesadas, resumiendo las actualizaciones recientes de la empresa con un estilo visual informativo de transmisión de noticias y una entrega de audio profesional y clara. Maximiza el aspecto de 'solución de vídeo todo en uno' incorporando los avatares de AI de HeyGen, la generación de voz en off y subtítulos/captions.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Informe de Proyección

Transforma sin esfuerzo datos complejos en vídeos de informes de proyección convincentes con nuestro generador de vídeos AI intuitivo, diseñado para claridad e impacto.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Informe desde Plantillas
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeos de informes profesionales para estructurar tu informe de proyección. Esto proporciona un punto de partida eficiente para la creación de tu vídeo.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos con Avatares de AI
Integra avatares de AI dinámicos para presentar tus proyecciones, haciendo que tus datos sean más atractivos y comprensibles. Elige el avatar perfecto para transmitir tus ideas clave de manera efectiva.
3
Step 3
Genera Voces en Off Profesionales
Convierte tu guion en una narración de sonido natural usando nuestra avanzada tecnología de texto a voz AI. Esto asegura una entrega vocal clara y consistente para todo tu informe de proyección.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Revisa y exporta fácilmente tu vídeo de informe de proyección de alta calidad en el formato y resolución deseados. Tu vídeo finalizado está ahora listo para compartir e impresionar a tus partes interesadas.

Visualiza Informes de Rendimiento

Presenta claramente hallazgos e indicadores clave de rendimiento de tus informes de proyección con resúmenes de vídeo generados por AI atractivos y profesionales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de informes de alta calidad usando AI?

HeyGen funciona como un generador de vídeos AI de vanguardia, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos de informes dinámicos con facilidad. Aprovechando avatares de AI avanzados y tecnología sofisticada de texto a voz AI, HeyGen simplifica todo el proceso de producción de vídeo.

¿Qué características técnicas hacen de HeyGen una plataforma de creación de vídeos todo en uno para vídeos explicativos?

HeyGen se destaca como una plataforma de creación de vídeos todo en uno al ofrecer características intuitivas como edición de arrastrar y soltar y potentes capacidades de texto a vídeo desde guion. Esto permite a los usuarios producir eficientemente vídeos explicativos profesionales y vídeos de marketing sin software complejo.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos explicativos con branding y medios enriquecidos?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización a través de su diversa biblioteca de plantillas y controles de branding para asegurar que tus vídeos explicativos se alineen con la identidad de tu marca. Puedes añadir fácilmente subtítulos, acceder a una rica biblioteca de medios de stock e incorporar tus propias imágenes o diagramas.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la integración de datos y activos visuales para vídeos de informes de proyección?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de informes de proyección convincentes integrando sin problemas activos visuales esenciales. Nuestra plataforma permite la fácil carga de imágenes, diagramas, datos y textos, asegurando que tus informes sean informativos y visualmente atractivos.

