Crea vídeos impresionantes con nuestro creador de vídeos de recorridos de proyectos
Produce sin esfuerzo tutoriales atractivos utilizando avatares de IA y plantillas de vídeo personalizables.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
En este vídeo explicativo de 45 segundos, sumérgete en el mundo de la creación de vídeos tutoriales con las herramientas de arrastrar y soltar de HeyGen. Ideal para educadores y formadores, este vídeo te guiará a través del proceso sin complicaciones de crear contenido educativo. El estilo visual es dinámico e interactivo, con avatares IA de HeyGen para dar vida a tus lecciones. Añade subtítulos para garantizar la accesibilidad y alcanzar un público más amplio, haciendo que el aprendizaje sea atractivo e inclusivo.
Explora el poder de la estrategia de marca en un video de 30 segundos para redes sociales creado con la función de texto a video de HeyGen. Dirigido a profesionales de marketing y estrategas de marca, este video destaca cómo comunicar efectivamente el mensaje de tu marca. El estilo visual es audaz y vibrante, capturando la atención con gráficos en movimiento y animaciones. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto de HeyGen para optimizar tu video para diversas plataformas de redes sociales, asegurando el máximo alcance e interacción.
Para diseñadores de movimiento y equipos creativos, este vídeo tutorial de 90 segundos muestra el potencial colaborativo de las funciones de colaboración en equipo de HeyGen. El vídeo está diseñado para aquellos que buscan optimizar su proceso creativo y aumentar la productividad. El estilo visual es innovador y fluido, incorporando las capacidades de animación de vídeo de HeyGen para demostrar conceptos complejos con facilidad. Aprovecha el narrador AI para proporcionar explicaciones claras y concisas, haciendo que tus tutoriales sean tanto informativos como visualmente atractivos.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen empodera a los creadores con su creador de videos de recorridos de proyectos, ofreciendo una creación de videos explicativos y producción de videos tutoriales sin esfuerzos mediante plantillas de video intuitivas y herramientas avanzadas de grabación de pantalla.
Genera videos atractivos para redes sociales.
Create captivating social media videos in minutes, enhancing your branding strategy and audience engagement.
Impulsa la participación en la formación con IA.
Enhance training sessions with AI-driven videos, improving retention and understanding through dynamic content.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de un video explicativo de proyecto?
HeyGen ofrece un creador de videos explicativos de proyectos integral que utiliza avatares de IA y capacidades de texto a video, permitiéndote crear videos atractivos e informativos con facilidad.
¿Qué características ofrece HeyGen para la creación de vídeos explicativos?
El creador de vídeos explicativos de HeyGen incluye plantillas personalizables, locuciones generadas por IA y controles de marca, asegurando que tus vídeos sean profesionales y estén alineados con tu estrategia de marca.
¿Puede HeyGen mejorar la creación de videos tutoriales con subtítulos?
Sí, HeyGen admite la creación de videos tutoriales ofreciendo generación automática de subtítulos, haciendo que tu contenido sea accesible y fácil de seguir para todos los espectadores.
¿Por qué elegir HeyGen para la producción de videos para redes sociales?
HeyGen es ideal para vídeos en redes sociales, ofreciendo herramientas de arrastrar y soltar y una biblioteca de medios para producir rápidamente contenido llamativo que resuene con tu audiencia.