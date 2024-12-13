Crea vídeos impresionantes con nuestro creador de vídeos de recorridos de proyectos

Produce sin esfuerzo tutoriales atractivos utilizando avatares de IA y plantillas de vídeo personalizables.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

En este vídeo explicativo de 45 segundos, sumérgete en el mundo de la creación de vídeos tutoriales con las herramientas de arrastrar y soltar de HeyGen. Ideal para educadores y formadores, este vídeo te guiará a través del proceso sin complicaciones de crear contenido educativo. El estilo visual es dinámico e interactivo, con avatares IA de HeyGen para dar vida a tus lecciones. Añade subtítulos para garantizar la accesibilidad y alcanzar un público más amplio, haciendo que el aprendizaje sea atractivo e inclusivo.
Explora el poder de la estrategia de marca en un video de 30 segundos para redes sociales creado con la función de texto a video de HeyGen. Dirigido a profesionales de marketing y estrategas de marca, este video destaca cómo comunicar efectivamente el mensaje de tu marca. El estilo visual es audaz y vibrante, capturando la atención con gráficos en movimiento y animaciones. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto de HeyGen para optimizar tu video para diversas plataformas de redes sociales, asegurando el máximo alcance e interacción.
Para diseñadores de movimiento y equipos creativos, este vídeo tutorial de 90 segundos muestra el potencial colaborativo de las funciones de colaboración en equipo de HeyGen. El vídeo está diseñado para aquellos que buscan optimizar su proceso creativo y aumentar la productividad. El estilo visual es innovador y fluido, incorporando las capacidades de animación de vídeo de HeyGen para demostrar conceptos complejos con facilidad. Aprovecha el narrador AI para proporcionar explicaciones claras y concisas, haciendo que tus tutoriales sean tanto informativos como visualmente atractivos.
Copiar el mensaje
Pega en el cuadro de Creación
Mira cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Creación de Video Nativo

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo usar un creador de videos de recorrido de proyectos

Crea vídeos de recorrido de proyectos atractivos e informativos con facilidad utilizando las potentes herramientas de HeyGen.

Step 1
Crea tu guion
Comienza redactando un guion claro y conciso para la explicación de tu proyecto. Utiliza la función de texto a video de HeyGen para convertir tu guion en un formato de video de manera fluida, asegurando que tu mensaje se comunique de manera efectiva.
Step 2
Elige una plantilla de vídeo
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo disponibles en HeyGen para darle a tu presentación de proyecto un aspecto profesional. Estas plantillas están diseñadas para mejorar tu contenido y hacerlo visualmente atractivo.
Step 3
Añadir locuciones y subtítulos
Mejora tu vídeo añadiendo locuciones con el generador de voz IA de HeyGen. También puedes incluir subtítulos para hacer tu contenido accesible a un público más amplio.
Step 4
Exportar y compartir
Una vez que tu video esté listo, expórtalo en el formato deseado y compártelo a través de tus plataformas preferidas. HeyGen soporta diversas opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación para adaptarse a tus necesidades.

HeyGen empodera a los creadores con su creador de videos de recorridos de proyectos, ofreciendo una creación de videos explicativos y producción de videos tutoriales sin esfuerzos mediante plantillas de video intuitivas y herramientas avanzadas de grabación de pantalla.

Crea más cursos y alcanza a los estudiantes

Expand your educational reach by producing more courses with HeyGen's efficient video creation tools.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de un video explicativo de proyecto?

HeyGen ofrece un creador de videos explicativos de proyectos integral que utiliza avatares de IA y capacidades de texto a video, permitiéndote crear videos atractivos e informativos con facilidad.

¿Qué características ofrece HeyGen para la creación de vídeos explicativos?

El creador de vídeos explicativos de HeyGen incluye plantillas personalizables, locuciones generadas por IA y controles de marca, asegurando que tus vídeos sean profesionales y estén alineados con tu estrategia de marca.

¿Puede HeyGen mejorar la creación de videos tutoriales con subtítulos?

Sí, HeyGen admite la creación de videos tutoriales ofreciendo generación automática de subtítulos, haciendo que tu contenido sea accesible y fácil de seguir para todos los espectadores.

¿Por qué elegir HeyGen para la producción de videos para redes sociales?

HeyGen es ideal para vídeos en redes sociales, ofreciendo herramientas de arrastrar y soltar y una biblioteca de medios para producir rápidamente contenido llamativo que resuene con tu audiencia.

