Generador de Vídeos de Actualización de Proyectos: Simplifica la Comunicación del Equipo

Genera vídeos de actualización de proyectos atractivos con avatares de IA realistas, haciendo que la información compleja sea fácil de digerir para tu equipo y partes interesadas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vibrante vídeo de 30 segundos para campañas de marketing en redes sociales dirigidas a potenciales clientes, mostrando una nueva característica del producto con un estilo visual dinámico y una voz en off animada, aprovechando las plantillas pre-diseñadas de HeyGen y la generación de voz en off integrada para una creación rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una demostración en vídeo de 45 segundos explicando una característica compleja de software a usuarios existentes, utilizando una estética visual moderna y elegante con medios de alta calidad de la biblioteca de medios de HeyGen y subtítulos claros para accesibilidad, asegurando una experiencia de visualización verdaderamente informativa.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un resumen ejecutivo pulido de 90 segundos para partes interesadas e inversores potenciales, entregando una actualización concisa de la empresa con un avatar de IA autoritario contra un fondo corporativo limpio, fácilmente adaptable para varias plataformas usando las opciones de cambio de relación de aspecto y exportación de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Actualización de Proyectos

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de actualización de proyectos para mantener a tu equipo y partes interesadas informados con contenido atractivo impulsado por IA.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas pre-diseñadas o empieza con un lienzo en blanco para construir tu actualización de proyecto.
2
Step 2
Añade Tu Contenido
Pega el guion de tu actualización de proyecto. Nuestra plataforma utiliza texto a vídeo desde guion para convertir tu texto en una narración de sonido natural usando tecnología de generador de vídeo de IA.
3
Step 3
Aplica la Marca
Mejora el profesionalismo de tu vídeo aplicando los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y paletas de colores específicas, para una consistencia alineada con la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza el cambio de relación de aspecto y exportaciones para descargarlo en un formato de vídeo de alta calidad para cualquier plataforma, asegurando una entrega perfecta.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Resultados Exitosos de Proyectos

Presenta de manera efectiva logros de proyectos completados o demostraciones de productos a audiencias internas y externas, construyendo confianza y celebrando el éxito con vídeos dinámicos de IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos para mi equipo?

HeyGen es un generador de vídeos de IA intuitivo que permite a los equipos crear vídeos profesionales rápidamente a partir de texto. Ofrece plantillas pre-hechas y avatares de IA realistas, simplificando la producción de vídeos para diversas aplicaciones como marketing, actualizaciones de la empresa y formación con una salida de vídeo de alta calidad.

¿HeyGen admite personalización de marca y avatares de IA realistas?

Sí, HeyGen te permite producir vídeos de alta calidad con avatares de IA personalizables que se ajustan a tu marca. Puedes incorporar tu logotipo, colores y personalizar los vídeos para asegurar que todo el contenido esté alineado con la marca y sea profesional para fines comerciales.

¿Qué tipos de vídeos de actualización de proyectos puedo crear con HeyGen?

HeyGen sirve como un excelente generador de vídeos de actualización de proyectos, permitiéndote crear fácilmente clips cortos atractivos para actualizaciones de la empresa, comunicaciones internas o incluso marketing en vídeo. Sus capacidades de texto a vídeo agilizan la creación de contenido, convirtiéndolo en una solución fácil para crear vídeos.

¿Puede HeyGen generar vídeos con soporte multilingüe?

Absolutamente, HeyGen admite capacidades multilingües, permitiéndote localizar tu contenido de vídeo para una audiencia global. Esto asegura que tus vídeos profesionales puedan llegar a un mercado más amplio de manera efectiva, mejorando tus vídeos en redes sociales y esfuerzos generales de marketing en vídeo.

