Creador de Vídeos de Rutas de Comprensión de Proyectos: Visualiza el Éxito

Crea rápidamente rutas de proyectos interactivas usando nuestro creador de vídeos de IA, transformando texto a vídeo desde el guion para una comunicación clara.

434/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Cómo puedes hacer que el aprendizaje sea verdaderamente interactivo? Desarrolla un tutorial de 'vídeos interactivos' de 60 segundos para equipos de Aprendizaje y Desarrollo, demostrando un escenario de 'ramificación de vídeo' donde los espectadores eligen su camino. La estética visual debe ser atractiva e ilustrativa, con un avatar de IA amigable narrando el contenido directamente desde Texto a vídeo desde el guion, haciendo que los puntos de decisión complejos sean fácilmente comprensibles.
Prompt de Ejemplo 2
Transforma planos arquitectónicos en una realidad vívida con un vídeo promocional de 'recorridos arquitectónicos 3D' de 30 segundos, dirigido específicamente a desarrolladores inmobiliarios y clientes potenciales. Este vídeo debe presentar un estilo visual elegante y moderno con renderizados inmersivos y música de fondo cinematográfica, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar la presentación visual de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
¡Lanza tu próxima campaña de marketing con fuerza! Crea un vídeo promocional de 15 segundos para equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas, optimizado para 'vídeos en redes sociales'. Este clip de ritmo rápido debe presentar visuales vibrantes, música enérgica y superposiciones de texto concisas, asegurando el máximo impacto en todas las plataformas utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Rutas de Comprensión de Proyectos

Crea sin esfuerzo vídeos claros y atractivos para explicar flujos de proyectos complejos y conceptos arquitectónicos, asegurando que todos estén alineados e informados.

1
Step 1
Crea tu Guion de Ruta
Comienza delineando las rutas de comprensión de tu proyecto en un guion detallado. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente tu narrativa escrita en escenas visuales dinámicas, estableciendo el escenario para tu explicación.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Escenas
Selecciona plantillas y escenas apropiadas de la extensa biblioteca de HeyGen para representar visualmente cada etapa de la ruta de tu proyecto. Mejora la claridad y el compromiso incorporando visuales relevantes como animaciones arquitectónicas para ilustrar conceptos clave.
3
Step 3
Añade tu Toque Personal con IA
Incorpora un avatar de IA para narrar y guiar a los espectadores a través del viaje de tu proyecto, añadiendo una presencia profesional y cercana. Aplica tus controles de marca personalizados, incluidos logotipos y colores, para asegurar la consistencia con la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Perspectiva
Genera voces en off convincentes y subtítulos/captions opcionales para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible. Una vez completado, exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto, listo para compartir y fomentar una comprensión unificada de tu proyecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos de Proyectos

.

Transforma rutas de comprensión de proyectos intrincadas en explicaciones visuales fácilmente comprensibles, fomentando una comunicación y comprensión más claras.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para proyectos creativos?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos de IA, transformando tus ideas en vídeos profesionales con facilidad. Funciona como un motor creativo, agilizando el proceso de producción para diversos proyectos creativos y rutas.

¿Puede HeyGen generar vídeos a partir de texto usando avatares de IA?

Sí, HeyGen te permite generar vídeos atractivos directamente desde texto. Puedes elegir entre una amplia gama de avatares de IA realistas para presentar tu contenido de manera efectiva, convirtiéndolo en una avanzada plataforma de texto a vídeo.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad y calidad de los vídeos?

HeyGen proporciona características integradas como subtítulos/captions automáticos y generación de voz en off de alta calidad. Estas herramientas aseguran que tus vídeos sean accesibles a una audiencia más amplia y mantengan un acabado profesional.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos promocionales y para redes sociales?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos ideal para producir contenido de vídeo promocional convincente y vídeos atractivos para redes sociales. Su diseño intuitivo y características robustas te ayudan a crear rápidamente visuales de alto impacto.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo