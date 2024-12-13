Creador de Vídeos de Formación de Proyectos: Crea Vídeos de Formación Atractivos

Empodera a tu equipo con herramientas intuitivas para la formación de empleados y el intercambio de conocimientos, aprovechando Plantillas y escenas dinámicas.

Crea un tutorial técnico conciso de 1 minuto dirigido a nuevos empleados, guiándolos a través de la configuración inicial de un sistema de software interno complejo. El vídeo debe presentar un estilo visual profesional y limpio, complementado por una generación de voz en off clara y autoritaria, asegurando que cada paso sea fácilmente comprendido. Mejora la claridad incluyendo subtítulos precisos para apoyar diversas necesidades de aprendizaje y lograr una capacitación efectiva de los empleados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de formación de 90 segundos diseñado para integrar a nuevos gestores de proyectos en la metodología de flujo de trabajo propia de tu empresa, enfatizando el intercambio efectivo de conocimientos. Esta presentación atractiva utilizará visuales dinámicos, posiblemente incorporando los avatares de AI de HeyGen para presentar conceptos clave dentro de Plantillas y escenas pre-diseñadas, haciendo que la información compleja sea accesible y la retención alta para líderes de equipo ocupados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para profesionales de TI, demostrando la integración fluida de una nueva herramienta de diagnóstico utilizando las últimas herramientas de vídeo AI. Esta producción elegante y moderna debe presentar principalmente demostraciones de grabación de pantalla con indicaciones visuales precisas, utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar explicaciones técnicas precisas y aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock para B-roll relevante, asegurando claridad para una audiencia técnica.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de formación integral de 2 minutos centrado en mejorar la colaboración entre equipos multifuncionales al delinear las mejores prácticas para la comunicación asincrónica. Dirige esta pieza informativa a colaboradores remotos y equipos multifuncionales, empleando un estilo visual colaborativo y atractivo. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para representar diferentes roles de equipo y sus contribuciones, y asegúrate de que sea fácilmente adaptable a través de plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, fomentando mejores resultados de proyectos a través de vídeos de formación efectivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación de Proyectos

Crea vídeos de formación atractivos y efectivos sin esfuerzo, asegurando una transferencia de conocimientos clara y resultados profesionales para cualquier proyecto.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una diversa selección de plantillas profesionales o empieza con una escena en blanco para personalizar tu vídeo de formación de proyectos.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Sube tu material de formación específico, integra grabaciones de pantalla para tutoriales técnicos y genera voces en off para guiar a tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Mejoras de Marca y AI
Integra el logotipo y los colores de tu empresa utilizando controles de marca, y utiliza avatares AI para presentar tu información de manera atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación de alta calidad, añade subtítulos para accesibilidad y expórtalo para un intercambio de conocimientos fluido en todo tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja de Proyectos

.

Transforma detalles de proyectos intrincados y tutoriales técnicos en vídeos AI fáciles de entender, haciendo que la información compleja sea accesible para todos los miembros del equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de tutoriales técnicos y vídeos de formación?

HeyGen utiliza herramientas avanzadas de vídeo AI, incluyendo texto a vídeo desde guion y avatares AI, para simplificar la producción de tutoriales técnicos y contenido de intercambio de conocimientos. Puedes generar eficientemente voces en off profesionales e incorporar grabaciones de pantalla directamente en tus vídeos de formación para una instrucción completa.

¿Puede HeyGen facilitar la producción eficiente de vídeos de formación para empleados?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas y escenas, perfectas para crear vídeos de formación de empleados y de incorporación de clientes atractivos. Esto te permite producir rápidamente vídeos de formación efectivos y atractivos sin requerir herramientas de edición extensas o experiencia previa en creación de vídeos.

¿Qué características de colaboración están disponibles dentro de HeyGen para la formación de proyectos?

HeyGen está diseñado para apoyar una colaboración fluida, permitiendo a los equipos trabajar juntos de manera efectiva en iniciativas de creación de vídeos de formación de proyectos. Además, tienes acceso a una rica biblioteca de medios de stock y controles de marca robustos para mejorar tus materiales de formación con visuales consistentes y profesionales.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en todos los vídeos de formación?

HeyGen proporciona potentes controles de marca, permitiéndote incorporar logotipos personalizados, colores de marca y fuentes específicas para asegurar que todos tus vídeos de formación se alineen perfectamente con tu identidad corporativa. Nuestras plantillas flexibles y herramientas de edición intuitivas ayudan además a mantener una apariencia y sensación consistentes en todas tus comunicaciones internas y externas.

