Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a clientes potenciales y usuarios finales, mostrando la interfaz intuitiva de nuestra nueva plataforma impulsada por IA. Presenta un estilo visual moderno y atractivo con animaciones fluidas y una voz amigable y alentadora. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen y avatares de IA personalizables para hacer la explicación altamente relatable y fácil de digerir.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de 2 minutos para miembros del equipo interno que están en proceso de incorporación a una nueva herramienta de análisis de datos. El estilo visual debe ser instructivo y paso a paso, con demostraciones claras de pantalla y características destacadas, complementado por una voz de apoyo y calma. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen y su extensa biblioteca de medios/soporte de stock para proporcionar una guía completa y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un informe de progreso de 45 segundos como un vídeo de marketing conciso para los principales interesados y la alta dirección, destacando los hitos recientes del proyecto y los objetivos futuros del plan técnico. Adopta un estilo visual dinámico y profesional con puntos de datos clave mostrados de manera prominente y una voz articulada y autoritaria. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen y avatares de IA para una presentación pulida adaptable a varias plataformas de visualización.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Resumen de Proyecto

Crea vídeos resumen de proyecto atractivos sin esfuerzo con IA, transformando actualizaciones complejas en contenido atractivo y fácil de entender en minutos.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales o introduce tu guion para comenzar rápidamente tu vídeo resumen de proyecto.
2
Step 2
Añade Avatares de IA
Integra avatares de IA para presentar tu resumen, proporcionando una presencia dinámica y atractiva en pantalla.
3
Step 3
Personaliza tu Vídeo
Mejora tu vídeo aplicando controles de marca, incluyendo el logotipo de tu empresa y la paleta de colores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para generar tu vídeo resumen de proyecto final, listo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Acelera la Transferencia de Conocimiento de Proyectos

Genera rápidamente vídeos resumen de proyectos y contenido educativo, asegurando una transferencia de conocimiento eficiente entre equipos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos con IA?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA, incluyendo Avatares de IA y texto a vídeo desde guion, para optimizar todo el flujo de trabajo de creación de vídeos. Esta potente plataforma de creación de vídeos con IA actúa como un conjunto completo de edición de vídeos, permitiendo a los usuarios producir contenido profesional sin esfuerzo.

¿Puedo personalizar vídeos explicativos usando las plantillas de HeyGen?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables perfectas para crear vídeos explicativos dinámicos. Puedes integrar fácilmente Avatares de IA y utilizar el editor intuitivo de arrastrar y soltar para personalizar cada aspecto.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen funciona como una solución completa de producción de vídeos, ofreciendo robustas herramientas de IA para la generación de voz en off y creación de subtítulos. Los usuarios se benefician de controles de marca integrales, una vasta biblioteca de medios y un cambio de tamaño de aspecto flexible para diversas necesidades de salida.

¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos resumen de proyecto?

HeyGen es un creador de vídeos resumen de proyecto ideal, permitiendo a los equipos crear rápidamente vídeos a partir de un simple guion. Su interfaz intuitiva y características de colaboración facilitan la condensación de información compleja en resúmenes atractivos y compartibles.

