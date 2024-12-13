Creador de Vídeos Explicativos de Proyectos: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Produce vídeos animados atractivos y demostraciones de productos más rápido con avatares de IA realistas.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gestores de proyectos, demostrando cómo HeyGen simplifica el flujo de trabajo para crear un vídeo explicativo de proyectos. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando grabaciones de pantalla y gráficos limpios, mientras que el audio presenta una voz en off clara y autoritaria. Destaca la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para transformar rápidamente ideas en contenido pulido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de demostración de producto de 90 segundos diseñado para equipos de marketing ansiosos por mostrar nuevas características con un toque atractivo. Este vídeo debe presentar un avatar de IA diverso interactuando dinámicamente con las pantallas del producto, utilizando un estilo de audio amigable e informativo. La presentación visual debe ser moderna y vibrante, ilustrando cómo los avatares de IA de HeyGen dan vida a las demostraciones de productos, cautivando a los clientes potenciales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación de 2 minutos dirigido a departamentos de RRHH y educadores, ilustrando la eficiencia de la incorporación de nuevos empleados o la enseñanza de temas complejos. Emplea un estilo visual estructurado e informativo, aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la creación. El audio debe ser calmado y explicativo, haciendo un uso óptimo de estos diseños predefinidos para asegurar vídeos de formación profesionales y consistentes.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo explicativo conciso de 45 segundos para creadores de contenido y comercializadores en línea que buscan elevar su creación de vídeos impulsados por IA. El enfoque visual debe ser rápido y rico en gráficos, mostrando transiciones rápidas y texto en pantalla. El audio presenta una pista de generación de voz en off animada y enérgica, enfatizando la capacidad de HeyGen para transformar texto simple en vídeos explicativos dinámicos que captan la atención al instante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Explicativos de Proyectos

Crea vídeos explicativos convincentes sin esfuerzo con IA, transformando ideas de proyectos complejas en historias visuales claras y atractivas en minutos.

1
Step 1
Crea tu Guion o Comienza con una Plantilla
Comienza escribiendo el guion de tu vídeo explicativo de proyecto o selecciona de nuestra diversa gama de "plantillas de vídeo" diseñadas profesionalmente. Utiliza la función de convertir texto en vídeo desde un guion para generar instantáneamente escenas a partir de tu texto.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Voz
Mejora tu mensaje seleccionando un "avatar de IA" adecuado de nuestra extensa biblioteca para narrar tu explicación. Combínalo con un generador de voz de IA para una voz en off natural y atractiva que articule claramente los detalles de tu proyecto.
3
Step 3
Añade Visuales y Subtítulos
Integra visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock o sube los tuyos para ilustrar tu proyecto. Mejora la claridad y el alcance utilizando nuestras herramientas para "añadir texto y subtítulos", asegurando que tu mensaje sea accesible e impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Explicativo
Una vez que tu vídeo explicativo de proyecto esté completo, utiliza nuestra función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas. "Descarga tu vídeo y compártelo" con tu audiencia, comunicando efectivamente la visión de tu proyecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito

.

Destaca los resultados exitosos de proyectos y los recorridos de los clientes utilizando vídeos generados por IA atractivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos impulsados por IA?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en vídeos profesionales con avatares de IA realistas, agilizando todo el proceso de producción de vídeo. Esta plataforma de creación de vídeos impulsada por IA permite a los usuarios generar contenido atractivo sin necesidad de tener experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Puedo personalizar fácilmente los vídeos usando las herramientas de HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una interfaz fácil de usar, lo que hace que la personalización sea sencilla. Puedes personalizar tus vídeos utilizando varias plantillas de vídeo, añadir controles de marca e incluir vídeos de stock gratuitos para adaptarlos a las necesidades específicas de tu proyecto.

¿Qué opciones de voz en off y accesibilidad ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona un generador de voz de IA robusto para crear diversas voces en off para tus vídeos directamente desde texto. Además, puedes añadir fácilmente subtítulos y leyendas, asegurando que tu contenido sea accesible y profesional para una audiencia más amplia.

¿Cómo puedo exportar y compartir mis vídeos creados con HeyGen?

HeyGen te permite descargar tus vídeos terminados como MP4s de alta calidad en HD. También puedes utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto para diferentes plataformas, haciendo que sea sencillo descargar y compartir tu contenido a través de redes sociales y otros canales de marketing.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo